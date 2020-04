Perderán 1.4 millones de empleos, van por acuerdo nacional, resistencia civil y no pago de impuestos

Empresarios de México: CCE

El Presidente Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, presentó un programa de apoyos entre particulares con el fin de hacer reaccionar al gobierno federal.

Desencajado por las acciones que ha tomado el gobierno federal, el líder del CCE dijo que poco a poco va a ir explicándole al gobierno y al Presidente de la República de su acción de no hacer nada por este enorme universo de empresas y personas que trabajamos por el país, que necesitan ser escuchados.

“Si las medidas no funcionan y llegamos a la caída del PIB en 10% y a más de un millón de desempleados, a esas tragedias humanas a las que me he referido, el único responsable es el que cerró la puerta”, sentenció.

Mencionó que el CCE se ha encontrado con una cerrazón con el gobierno federal, es por eso que proponen un gran pacto nacional que aminore el impacto económico por el Covid-19”.

Aseguró que el sector privado busca una forma coordinada e inteligente presentar un frente nacional para solucionar los problemas económicos, pero unidos, para ser escuchados, e incluso, se buscará el apoyo de los sindicatos para que empresas y trabajadores sean más fuertes y puedan ser escuchados.

“En ningún momento se pidió reducción de impuestos, salvamento de compañías, derogación de responsabilidades fiscales, como se dijo todavía el domingo pasado, ‘socializar las pérdidas y privatizar las ganancias’, ese discurso ya no es posible escucharlo”, lamentó.

Detalló que el documento con el decálogo de acciones o ‘Medidas para enfrentar la contingencia económica COVID-19″, que se le presentó al presidente López Obrador hace un mes, no tuvo respuesta.

“Se nos cerraron todas las puertas y ahora estamos en riesgo de una caída de hasta 10% en el Producto Interno Bruto, que significaría la pérdida de un millón a un millón 400 mil empleos en México, pero lo que presentamos es con el fin de es proteger los empleos para que después de 90 días podamos recuperarnos”, concluyó.