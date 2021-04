Pero… PRD sostiene que no se notará su ausencia

La ausencia de Layda Sansores San Román en el debate entre candidatos a gobernador, no se notará, “al final de cuentas, no hace campaña y nunca ha vivido en Campeche, no se le extrañará”, afirmó el Presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Segovia Cruz.

Expresó que Layda ve perdida la contienda y su decisión o decidía de intercambiar ideas en un debate, se origina también en su falta de propuestas, al no tener nada que ofrecer, tampoco tienen nada que decir.

Desde su perspectiva, la morenista se “cuelga” de los programas federales para ganar adeptos y al ver que hay propuestas en la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD) prefiere no ser exhibida.

“No se va a notar la ausencia de Layda Sansores San Román, porque ya hay ausencia en Campeche, en su campaña, entonces ¿Por qué no va a ir al debate? porque no tiene propuestas de Gobierno en comparación con nuestro candidato Christian Castro que tiene definido, tiene una claridad de cuáles son las propuestas para los campechanos”, declaró.

El perredista consideró una falta de respeto la postulación de una persona que no vive en Campeche y que un día hace campaña, otro no porque regresó a su casa en la capital del país y al tercero pretenda volver como si nada a medio caminar por las colonias y comunidades.

¿Su ausencia anticipa su derrota? Se le cuestionó.

“Claro. Layda Sansores anticipa su derrota desde el arranque de campaña, tratando de incendiar al órgano electoral señalándolo de ser parcial, desde ese momento ya está dando muestras de que va a perder esta elección… ahora al no ir a un debate donde va a estar Christian Castro, lo que no quiere es evidenciar una vez más lo que ya sabemos todos, que es una persona, una candidata que no tiene carisma, que sus mejores años electorales y como política ya pasaron”, remarcó.