Personal de Salud se ha partido el lomo por cumplir, los reconoce Christian Castro

Christian Castro Bello reconoció el esfuerzo que día a día, trabajadores del sector salud han hecho para enfrentar a la pandemia por COVID-19; al reunirse con delegadas y delegados de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), aseguró que son ellos lo más valioso del Estado.Afirmó que el último año, todos han trabajado sin descaso para garantizar la salud y la vida de los campechanos, sostuvo que se “han roto el lomo para que Campeche sea ejemplo a nivel nacional en el manejo de la pandemia. Campeche está en deuda con ustedes”.

Durante el encuentro, pidió no bajar la guardia ante el coronavirus, mucho menos dejar de confiar que defendiendo lo que nos hace avanzar como Estado, Campeche se salvará de la tragedia que otros viven con Morena, o de ser como la alcaldía Álvaro Obregón donde se quejan de obras de mala calidad.Castro Bello, expuso que habrá quien considere no tiene mucha experiencia, por la edad que tiene, cuando la madurez o la experiencia no tiene relación con los años cumplidos, sino con los resultados alcanzados en las encomiendas ocupadas.

Escuchó la experiencia de los trabajadores de la salud, coincidiendo en que ahora Campeche debe ver a futuro, levantarse de los estragos de la pandemia y construir la reactivación económica de abajo hacia arriba.Hubo quienes destacaron la importancia de evitar el desabasto en medicamentos, impulsar la capacitación y mejorar o crear más infraestructura en salud, a lo que Christian indicó que justamente fue la razón de reunirse con empresarios farmacéuticos en la Ciudad de México.

Castro Bello señaló que por culpa de Morena desaparecieron recursos y estrategias que por años sirvieron a miles de familias como el Seguro Popular, las Estancias Infantiles o Prospera; otros más quedaron sin atención adecuada como las y los enfermos de cáncer. “Los trabajadores de la salud también han sido afectados, no reciben lo que merecen”, completó.