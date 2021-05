Pescadores abandonan actividad por falta de apoyos

Para el pescador del camino real Miguel Chablé los apoyos suspendidos por el gobierno federal acabarán con la flota pesquera de Campeche, ya que las afectaciones le han rebasado al grado de cambiar de oficio y buscar nuevos trabajos tras décadas de dedicarse a la actividad. “Algunos compañeros ya se retiraron y están trabajando en otros oficios como de albañiles para que puedan sobrevivir, ya que no hay apoyos federales para la pesca”

Uno de sus principales problemas indicó, es el precio de la gasolina que se encuentra actualmente rondando los 22 pesos, lo que representan un duro gasto con una ganancia no redituable pues tan solo en cada viaje, llevan entre 150 a 200 litros del combustible.

“A veces invertimos, nos vamos a la mar y no se pesca casi nada, es bajo el producto y lo que se captura no alcanza mi para recuperar ni para vivir. Por cada lancha a veces son hasta 7 mil pesos que gastamos los pescadores y no alcanza para el gasto porque la gasolina está cara”, mencionó Miguel Chablé.

El pescador ribereño significó el engaño en el que los llevó el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus falsas promesas de bajar el precio del combustible, ya que al día de hoy se adquiere en 21.79 pesos lacerando severamente su economía.

“No se ve reflejado lo que él ha dicho, ya tiene 2 años en el gobierno y la gasolina siempre ha estado cara, no ha bajado para nada, así que 2 años no vemos lo bien del presidente de la república”.

Además, significó la falta de apoyos de programas federales como las que ayudaban con entre 3 mil hasta 10 mil pesos en subsidio para el combustible, así como programas para motores y redes señalando que “estamos bien fríos en el sector”. Precisó que todo el sector pesquero se encuentra en una difícil situación donde algunos compañeros han tenido que buscar otras opciones para llevar el alimento a sus hogares y dejar de ser pescadores.