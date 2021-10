Pescadores denuncian corrupción en permisos de pesca

Lo mismo de siempre

Pescadores del muelle del 7 de Agosto denuncian irregularidades en la forma en la que se otorgan los permisos para poder pescar en el litoral campechano, ya que independientemente de los nulos apoyos que hay por parte de las autoridades pesqueras en el gobierno del estado, señalan que el momento de emitir los permisos correspondientes, esto se continúan dando a través de compadrazgos a aquellas personas que ni siquiera se dedican a la captura de especies marinas.

“Nosotros cuando acudimos a solicitar los permisos de pesca nos dijeron que ya se habían otorgado todos, que ya no se iban a dar más y eso que nosotros fuimos con toda nuestra documentación y nos dijeron que no se podía y que no se podía, y de hecho sí tú te acercas a cualquiera de los muelles que hay en Campeche, si hay 300 permisos solamente hay 100 lanchas”, aseguró el pescador.

Indicaron que esta situación siempre los ha afectado, ya que aquellas personas que actualmente tienen los permisos bajo su poder, concesionan el poder pescar aquellos hombres de mar que tienen como actividad de vida la pesca, porque cada fin de año o en su caso cada inicio de temporada de captura de pesca se hacen acreedores de apoyos o incentivos en la adquisición de diesel Marino que nunca llega a manos de los pescadores.

“Estas personas lo único que hacen es pagar su seguridad marítima, pagan su derecho de permiso y cada año cobran los 10 mil pesos que dan de apoyo, y esos apoyos siempre se quedan con los dueños de los permisos, nunca se los hacen llegar o le dan los permisos a los verdaderos trabajadores del mar”, dijo el pescador.

Precisaron que aquellas personas que tienen en su poder los permisos de pesca no son personas dedicadas a la pesca, sino que son personas particulares que ya vieron negocio en la adquisición y renta de estos permisos, por lo que señalan a habido cerrazón por parte de las autoridades de pesca tanto federales como estatales, para poder otorgar estos permisos a las personas que se dedican a la pesca.