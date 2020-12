Pescadores isleños piden no ampliar temporada del pulpo

Piden que se respete el tiempo estipulado, ya que este 15 de diciembre concluye de manera oficial. Durante la veda, es la etapa más alta de la reproducción del molusco y continuar con la pesca es afectar no solo a la madre sino hasta las crías

ISLA ARENA, Calkiní.- Este 15 de diciembre, concluye de manera oficial la temporada de la captura del pulpo, y mientras que en otros lugares piden una ampliación de dos semanas más a la temporada, en Isla Arena los pescadores piden que se respete el tiempo estipulado.

La veda que oficialmente debe de iniciar este 16 de diciembre, tiene su razón de ser, dijeron los pescadores quienes explicaron que esta es la etapa más alta de la reproducción del molusco maya, y continuar con la pesca es afectar no solo a la madre sino hasta las crías.

Sobre esto el permisionario Adán Segovia, planteó que la pesca del pulpo en su sistema de pesca autorizado, que es el gareteo, prácticamente ya se terminó, el pulpo ya “enhuevado” (gónada madura o que ya puso sus huevos) ya no sale a comer y por ende ya no agarra la carnada, además la temporada invernal, de frentes fríos, donde vienen seguidos y dejan mar de fondo, no permiten la pesca, hay una frase que siempre decimos en el sector, “que la pesca del pulpo, solito se veda” esto en relación a lo dicho anteriormente.

Dar 15 días más es fomentar la depredación a través del buceo. Y con este arte, los pescadores sacan de sus madrigueras al pulpo matando de esta forma los huevos y paralizando la reproducción.

Los yucatecos han estado exigiendo a las autoridades federales que sea ampliada 15 días más la temporada, esto dará beneficio a los comercializadores yucatecos para comprar y almacenar el pulpo, su justificación es la baja captura en la costa de Yucatán y la pérdida de semanas de pesca por mal clima. Sin embargo extenderlo es afectar la producción de manera severa para la próxima temporada.

Aquí en Isla Arena, nos enfrentamos en un dilema entre la cadena productiva del pulpo. ¿Qué es más importante, la preservación y conservación del pulpo o el negocio económico en sí por la demanda actual?, ya tenemos una experiencia con el pepino de mar, donde la cadena del pescador, realmente no sale muy beneficiada, sino al contrario y los que terminan haciendo “negocio” sin importarles el medio ambiente y los pescadores, son los grandes comercializadores y oportunistas de ocasión.

Ante este dilema, los pescadores isleños piden a las autoridades no dar más tiempo para la captura en Yucatán, pues de otorgarlo se vería afectado la producción en Isla Arena, porque es donde llegan los celestuneros a pescar con artes como compresoras buceando todo lo que sea vendible como pulpo, caracol, boquinete, pepino de mar, y por supuesto no habrá vigilancia de la autoridad competente para evitar que eso suceda.