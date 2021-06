Pescadores ribereños sufren por el Covid-19

Pandemia provoca pérdidas económicas al sector

El Covid-19 en su tercera fase, provoca pérdidas económicas a pescadores dedicados a la captura de especies de escama, sin embargo, la y única manera de vender la poca capturas es a empresarios provenientes de otro estado del país, así lo dio a conocer José Iván Piña Galán, Presidente de la Cooperativa de Pescadores de la Manigua.

En entrevista, dijo que en estas fechas comercializan el camarón, jaiba, chopa, mojarra y robalo, pero los precios son bajos en comparación de otras fechas, es decir, de 100 por kilo de pescado, solo pagan entre 50 y 60 pesos, además, la Pandemia vino a romper el esquema en la medida de comercio entre ciudadanos y pescadores, por eso, que tratan de trabajar mediante un sistema que otros comercios aplican.

-Esta manera de atender a los ciudadanos que deseen comprar especies de escama, deben de acudir en los centros de abasto. De esa manera se cuida la salud de los carmelitas, pero también es una ayuda a quienes se dedican a ese comercio, sobre todo, en estos tiempos que las ventas son bajas, porque la bandera amarilla epidemiológica, propicia a que las personas se resguarden en su casa.

Mientras tanto, agregó que seguirán con sus ventas con los empresarios foráneos hasta poder obtener ingresos para sus viajes y sus familias, y es que hasta el momento no hay quienes lo apoyen para obtener ingresos y así mantener a su esposa e hijos, además, nadie les entrega despensas u otros víveres de alimentos, como se ejerce con otros empresarios locales, pero la realidad es que si no trabajan, no comen, pero además, no tienen dinero.