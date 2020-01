Pescadores, sin acceso a programas de apoyo: FRH

Incertidumbre en el sector pesquero por las nuevas políticas a nivel federal. El presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícola (Canainpesca), Francisco Romellón Herrera, aseguró que hasta la fecha no han podido acceder a programas de apoyo.

“Desde el año pasado que empezó la administración de Andrés Manuel López, los programas estuvieron retrasados, los principales que mueven a la pesca que son diesel marino y gasolina ribereña, los primeros 8 meses no tuvimos oportunidad un descuento en los energéticos. En este 2020 no sabemos si tenemos derecho a esos apoyos porque no han salido las reglas de operación de la Conapesca, yo le preguntaba a Ramón Ochoa qué sabe y solo me contesta que sí va salir y hasta hoy nada”, manifestó.

Aseguró que estos atrasos han afectado severamente a pecadores de ribera y altura, e incluso, han tenido que dejar parados algunos barcos en los muelles por el desinterés de las autoridades federales que hasta el día de hoy no garantizan estos apoyos.

“Si pueden pasar a los muelles pueden ver algunos barcos parados que no han salido a pescar por la baja captura y la incertidumbre de que si habrá apoyo, los mismos compañeros de ribera no saben qué va pasar con ellos, ya que también están luche y luche y tampoco han logrado que el sector más vulnerable que nosotros obtengan algún beneficio”, señaló.

Por lo cual, hizo un llamado a las autoridades federales y estatales de asumir su responsabilidad y compromiso de rescatar la pesca en Campeche, la cual se ha visto afectada en los últimos años con bajas capturas.