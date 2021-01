Pese a críticas internas, PGL va: Aníbal Ostoa

A pesar de que el ex Alcalde del municipio de Carmen y aspirante al mismo cargo por el partido de Morena, Pablo Gutiérrez Lazaruz, fuera vinculado a proceso por uso indebido de atribuciones y peculado, el Senador Aníbal Ostoa Ortega, refirió que pese a las críticas, incluso de la misma militancia morenista por aceptar a personajes políticos que no cumplen con los ideales que presume la 4T, lo más importante es ganar el próximo proceso electoral en el Estado.

“Es algo que estamos trabajando con los compañeros, afortunadamente la mayoría entiende que hoy más que los colores partidistas, debemos trabajar sobre las coincidencias, sobre un objetivo fundamental, que la Cuarta Transformación llegue a Campeche”, manifestó.

Enfatizó que esto no afectará a Morena en el próximo proceso electoral, por lo que a pesar de aceptar a ex priistas y ex panistas como Pablo Gutiérrez Lazaruz, quien es señalado por irregularidades durante su administración, continuarán hablando con la militancia hasta hacerlos entender que son necesarias las alianzas con actores sociales, políticos, empresariales y magisteriales.

Al ser cuestionado por la coalición del PT, respondió que tiene conocimiento que aún sigue firme, “lo que yo sé es que sigue vigente, pero no sé qué pueda ocurrir mañana o pasado mañana”.