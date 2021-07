Pese a mentir, ciudadanos creen en Amlo: Sondeo

Sondeo

Al hacer estas preguntas: ¿Confía usted en un Presidente como AMLO que miente todos los días más de 60 veces?, ¿Cree usted que un hombre que ha mentido más de 56 mil veces en tres años merezca su confianza?, ¿Le confiaría usted a un mentiroso como AMLO las llaves de su casa con sus hijos durmiendo ahí?, ¿Está usted de acuerdo con que el Presidente mienta todos los días y de todos los temas?

Los entrevistados coinciden en no confiar en el Presidente y no están de acuerdo en que mienta todos los días y en todos los temas.

David Jiménez dijo: No confío, no claro que no, no, no debe hacer eso.

Carmita Durán respondió: Sí confío, si confío como Presidente por alguna razón miente, no porque es algo muy diferente, no claro que no.

Guadalupe Ruiz dijo: Sinceramente desconozco que tantas mentiras haya dicho, pero percibo que está trabajando de manera más transparente por lo que si confió hasta ahora, hasta el día de hoy tiene mi voto de confianza, en ese aspecto a nadie le confío, por supuesto que no.

Jorge Chablé contestó: No sé si miente es algo que no se sabe, no estoy al tanto de las mentiras ni cantidades, eso es otro nivel de confianza independiente de que sea el Presidente valorarlo como persona para poder abrirle las puertas de mi casa no estoy de acuerdo con la mentira pero no sé si él miente.

Roberto Pech respondió: Mentir es devolverle al país lo que expresidentes le han robado, mentir es no endeudar al país, mentir es comprar 8 refinerías, confío y apoyo al Sr. Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, no conozco a qué le llaman mentiras, yo veo hechos, no tengo hijos, pero se los confiaría, porque les enseñaría lo que es honestidad y amor a la patria, si sus mentiras son como pagar los trenes y comprar refinerías sin endeudar al país, que mienta, como todos los expresidentes mentirosos.

María González dijo: Dependiendo si es por el bien de la gente sí, claro que no, no eso es algo muy diferente, no porque ya no sería confiable y si siempre anda mintiendo eso ya no da gana de confiar en su palabra.