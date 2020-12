Pese a sentencia, alcalde de Calakmul se dice no impedido para contender electoralmente

El Presidente Municipal de Calakmul, Luis Felipe Mora Hernández, quien recientemente fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, rechazo que ello sea un impedimento para buscar la reelección o cualquier otro cargo de elección popular.

Sin embargo, el Edil no prevé participar en las elecciones de 2021, al sostener que trabaja para tener un correcto cierre de gestión, por lo que ayer defendió su proyecto de Ley de Ingresos que asciende a 231 millones 168 mil 793 pesos.

A su arribo ofreció su versión respecto a la denuncia que presentó la Síndica morenista, Maricela Flores Moo, alegando que no hay ninguna agresión y todo es parte del golpeteo político.

“Yo le puedo decir, yo soy político 100 por ciento y entiendo la política, en el Cabildo nos acompañan 10 Regidores, un Secretario y ellos están conscientes que en ningún momento hemos tenido ninguna violencia, ofensa, golpeteo, jamás”, declaró.

Por el contrario, aseguró que a través de la Dirección de Equidad de Género, la única entre todos los municipios, a diario busca el empoderamiento de las mujeres.

Siguió alegando que todo fue un juego de palabras que trascendió hasta el Tribunal quien falló en su contra; en el plano legal aseguró haber presentado evidencias como videos que acreditan que la reducción salarial del 15 por ciento estuvo plenamente aceptada por todos los cabildantes.

“Una regidora propuso bajarnos el 15 por ciento de salario, está el video y todo, no fue propuesta del Presidente y además el Cabildo lo aprobó, entonces es el tema que allí nosotros violentamos su derecho político por bajarle el sueldo no fue así, el video lo dice, sin embargo, como representante del Gobierno asumo la responsabilidad es el meollo el problema”, expuso.

Aseveró que la amonestación que recibió concluye en enero por lo cual, de querer estaría en condiciones de buscar la reelección o competir por la Diputación local.

“Desde el inicio me he mantenido firme, tengo mi convicción, terminaré mis tres años primero Dios, no puedo distraerme en la política, me gusta la política, claro que me gustaría reelegirme jugar para diputado, pero en este momento mi concentración es terminar nuestro periodo”, dijo.

Mora Hernández reiteró que este año, seguirá impulsando acciones para mejorar la calidad de vida de sus gobernados e ir poco a poco solucionando la problemática del abasto de agua en la región.