Pésimo servicio y altas tarifas de la CFE: gestora social

El supuesto servicio de primera no se ve por ninguna parte, y los apagones continúan afectando equipos eléctricos de los usuarios

Se supone que tenemos un servicio de primera el cual no se ve por ninguna parte y si hay muchos apagones, sin embargo, una justificación que no es aceptable por parte del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es que los transformadores están muy viejos, o que no sirven porque la energía no se la regalan al ciudadano, afirmó Margarita Pérez García, gestora social de la colonia Manigua.

Se supone que ellos son los encargados de darle el mantenimiento de manera integral a toda la infraestructura energética y no lo hace.

Explicó que hay gente que solo tiene un foco en su casa y un ventilador y le llega el recibo con altos costos, sobre todo en el mes de diciembre cuando se tienen que pagar los aguinaldos y es cuando llegan los recibos con montos de cinco mil y hasta ocho mil pesos, pero lo más lamentable, es que los artículos que se han dañado por esta situación ya no se recuperan porque la CFE no se hace responsable de eso.

Aunque hay varias personas que se acercan para que se le pueda apoyar, pero lamentablemente cuando se quiere gestionar en las instalaciones de la empresa energética, no se puede porque están blindada, porque el vigilante no te deja pasar más allá de la reja.

El poder manifestarse para hacer presión es aplaudible porque es la única manera que los volteen a ver, culminó.