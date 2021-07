Petroleros, en la mira de la delincuencia

Los trabajadores petroleros están vulnerables e indefensos contra la delincuencia que asola la Sonda de Campeche porque así lo permite el gobierno de la 4T, señaló Luis García, diputado local, agregando que podría suponerse que los elementos de la Marina no hacen su trabajo pues los delincuentes siguen cometiendo actos ilícitos.

Dio a conocer que hubo un nuevo incidente en la Sonda de Campeche, una de las plataformas fue asaltada, los trabajadores petroleros se encuentran vulnerables no solamente a las instalaciones que no se le dan mantenimiento si no a los asaltos, es decir exponiendo sus vidas ante delincuentes que van armados, no hay seguridad en las zonas importantes.

Informó que la Marina brilla con su ausencia, no hay patrullajes que vigilen, no temen ya los delincuentes e incluso se podría pensar que están coludidos, dado de que siempre llegan tarde a los llamados de auxilio, los delincuentes hacen de las suyas, amagan y despojan de sus pertenencias a los empleados quienes trabajen en la Sonda de Campeche.

Este gobierno de la 4T no les ha dado mantenimiento a las instalaciones petroleras, cualquier accidente mayor podría dejar saldo rojo.

Exhorto al gobierno federal que ponga atención en la Sonda de Campeche, para guardar y asegurar la integridad de los petroleros.