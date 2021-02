PGL busca refugio en Morena para evadir la justicia: Ricardo Medina

El ex Presidente Municipal de Carmen PGL, quien es investigado por el supuesto uso indebido de sus atribuciones y peculado, busca refugio en Morena para evadir a la justicia, insistió el Presidente Estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán.

Para el líder del tricolor, los señalamientos no son una cuestión política sino viene de una autoridad judicial, ahí Morena – comentó – debe actuar con responsabilidad y permitir que se llegue hasta las últimas consecuencias.

Hace apenas unos días Layda Sansores Sanromán, la virtual candidata morenista a la gubernatura, defendió a PGL, al afirmar que todo es parte de una persecución política.

“Creo que es una gran contradicción que un partido político que postuló y comprometió ante el pueblo mexicano no robar, no mentir y generar compromiso puntual contra la corrupción hoy le esté abriendo la puerta a una gente que no solo tiene un señalamiento unilateral, sino se trata de la formalización de una acusación ante las autoridades judiciales”, apuntó.

Afirmó que el ex Presidente Municipal no está siendo perseguido, ni menos aún el PRI o el Gobierno del Estado tienen que ver en las imputaciones en su contra, aseguró que el proceso está en marcha y tendrá derechos de audiencia donde podrá defenderse.

Lamentó la forma selectiva en que actúa Morena, criticando los actos indebidos de sus adversarios, pero no reconociendo las faltas en que pueden incurrir los que militan en la cuarta transformación.

“Él tendrá derecho de audiencia, donde podrán presentar evidencia, hacer uso de pruebas, de mecanismo de defensa… el sistema de Justicia Nacional no depende de la instancia local, hay distintas instancias que revisan resoluciones judiciales, lo que la autoridad y un juez en Campeche puede emitir, será revisado por otras autoridades como son las federales”, explicó.

Agregó que todos debemos “atenernos a lo que determinen las autoridades de justicia, pero creo que es fácil simplemente buscar argumentos en defensa, en vez de ser congruentes con lo que señalan como partido”.

Medina Farfán, insistió que PGL está desesperado por la protección que puede ofrecerle el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Puntualizó que esta protección es encubrimiento y también es un delito en que puede estar incurriendo Morena y Layda Sansores.