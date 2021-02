PGL debe responder por incumplimiento en el pago al IMSS

El dirigente de los Trabajadores de Base de la Comuna, Miguel Ramón Córdoba, consideró que es lamentable que aún no se le finquen responsabilidades al ex edil

La falta de pago del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha generado que además de que no se reconozcan sus beneficios laborales, hoy peligre el salario ante la retención de 20 millones de pesos, razón por la que se debe castigar al ex-edil panista Pablo G.L., por este hecho.

Señaló lo anterior Miguel Ramón Córdoba, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de. Base del Ayuntamiento, Juntas y Comisarías Municipales de Carmen (SUTBAJC), quien consideró lamentable que hasta el momento no se finquen responsabilidades en contra de este presunto responsable, pero si se permita una injusticia laboral contra cientos de empleados que confiaron en la administración de los recursos.

“Realmente es lamentable esta situación porque nosotros teníamos la confianza, porque desgraciadamente así debe ser, depositar la confianza en los presidentes municipales, desafortunadamente este hombre no supo administrar los recursos y tres años después deja una herencia igual a la de otras administraciones y lo peor es que la quieren cobrar de nuestros salarios”, dijo.

“Hoy nosotros nos sentimos realmente molestos, porque no tenemos culpa de nada y esta persona, el ex-presidente sigue libre, a él no se le fincó ninguna responsabilidad y quienes pagaremos los platos rotos somos los trabajadores, por eso yo exhorto a las autoridades para que indaguen acerca de esta situación y si es posible lo castiguen porque no es justo que quede esta situación impune”, añadió.

El líder sindical dijo que buscará tener reuniones con el alcalde Óscar Rosas González, para que de cumplimiento al pago del salario de los empleados, pues dijo que las deudas pasadas y el resto de problemas financieros por una mala administración no son problemas de los empleados a quienes tendrán que responderles de cualquier manera.