PGL recurre a sus artimañas para evitar acción de la justicia

Va por su onceavo amparo con tal de no poner un pie en la cárcel, #LordAmparos de nueva cuenta promueve ante el Juzgado Segundo de Distrito una solicitud de protección contra los actos que pudiera ejercer Miguel Ángel Jiménez Velueta, juez segundo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el juicio de peculado y uso indebido de las funciones durante su administración 2015-2018. Ahora, se suma el expediente 310/2021 promovido en el Juzgado Segundo de Distrito también contra Miguel Ángel Jiménez Velueta, que inicio el pasado 12 de marzo del presente año, solo que esta vez lo acompañan en la solicitud su ex tesorero Israel M. P. y Gladys G. C, ex directora de unidad administrativa.

Cabe señalar que de los 11 trámites de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), ocho le han sido negados y hay tres pendientes por resolver, sin embargo, debido a que solo son artilugios legaloides que tienen la finalidad de atrasar cualquier acción legal en su contra hasta que supuestamente sea designado candidato a la alcaldía por el partido Morena, se espera que también los pierda.

De acuerdo con la sentencias de dichos expedientes, las autoridades reclamadas al rendir sus informes negaron cualquier orden de aprehensión y ejecución en contra del ex alcalde de la administración 2015- 2018 de Carmen, en otros casos, el ex funcionario no supo integrarlas y en la más reciente se le negó porque nunca se ha presentado ante el juez.

Cabe señalar que el ex funcionario municipal busca evadir la justicia luego de un supuesto mal manejo del erario por 580 mil pesos, además del aparente uso indebido de funciones durante su administración municipal, por medio de estos amparos, pero también usa todo artificio a su alcance, pues mientras el ex alcalde Lazarus se pasea por la ciudad, con buen estado de salud, sus abogados han señalado como excusa para no presentarse en la corte que padece Covid-19.