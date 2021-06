PGL, terror de comerciantes

Se espera que el alcalde electo al tomar posesión no incremente impuestos ni cree nuevos como hizo en su anterior administración, donde muchos locales tuvieron que cerrar

Esperamos que el presidente municipal electo Pablo Gutiérrez Lazarus cumpla con su promesa de no aumentar impuestos ni crear nuevos, para que los comerciantes locales puedan superar la crisis financiera por la que atraviesan derivado de la pandemia.

Aseguró lo anterior Juana Lozada Hernández, presidente de Comerciantes y Microempresarios de la Isla del Carmen, quien señaló que debido a los impuestos que cobró Pablo Gutiérrez durante su primer mandato, más del 30 por ciento de los negocios tuvieron que cerrar, mientras que otra parte tuvo que hacer recortes presupuestales.

La líder empresarial afirmó que el ahora morenista aseguró que será aliado del sector comercial, por lo que le darán su voto de confianza y esperan que cumpla, pues si no lo hace generará una nueva persecución, terror y ahuyentara la inversión.

“Ahorita la situación no es la mejor y Pablo que ganó, la verdad tenemos miedo de que sea la perdición para nosotros. Esto lo digo porque durante su administración creó varios impuestos que lastimaron la economía y la verdad es que si hay temor porque si lo vuelve a hacer y con la situación como está ahorita prácticamente estaremos obligados a cerrar nuevamente”, expresó.

“Ojalá y el presidente entrante sea consciente, pero sobre todo que la mayoría de las personas que nos dedicamos a atender un comercio sabemos que la situación que vivimos con él no fue la mejor y eso no se olvida. No queremos regresar a esos días en donde no hubo apoyo, pero si muchísimas exigencias que terminaron por cerrar más del 30 por ciento de los comercios en la Isla”, añadió.

Hizo un llamado para reflexionar, aseguró que todos necesitan gobiernos justos, dijo que la persecución no es la respuesta y el temor de que vuelva un gobierno que haga cacerías sigue vigente, por lo que exigió firme ante notario esta promesa.