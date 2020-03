Pide Congreso seguir las recomendaciones para prevenir el coronavirus

El diputado Ramón Méndez Lanz, en entrevista, señala que entre las propuestas de PRI está apoyar a la sociedad para rescatar la parte económica

Pregunta.- Sobre este decálogo de propuestas que propone ayer la dirigencia nacional de su partido con respecto a la pandemia que se vive actualmente, ¿cuál es su opinión y si es realmente lo que se necesita para poder sacar adelante al país?

Dip. Ramón Méndez Lanz.- Tenemos que reconocer que la situación que prevalece con relación al coronavirus, es un tema que a todos nos atañe y esta es la invitación, el exhorto a todos los ciudadanos, a todos los campechanos a que sigan al pie de las letra, las recomendaciones que se han emitido por parte del Gobierno del Estado, por parte de la Comisión de Seguridad en Salud, para efecto de que podamos con esta gran prevención disminuir la presencia y obviamente los casos.

Con relación a las propuestas que hace el Partido Revolucionario Institucional, las hemos estado revisando desde el día de ayer, que las pusieron a disposición de todos los diputados y toda la gente que son 10 puntos que engloban en buena media lo que sería un plan tanto en el tema un plan emergente para el tema de salud y para el tema económico.

Todos estos temas que están mencionándose, tienen un punto que va siempre apoyar a la sociedad va siempre con la intención de rescatar la parte económica que la gente no esté desamparada en los momentos difíciles, que las empresas puedan laborar de buena forma y que sigan las medidas de salud, es decir se está englobando una serie de acciones que muy bien articuladas pueden ayudar a que en estos momentos difíciles con relación a la salud y con lo que vendrá después en la parte económica sea un gran complemente que venga a paliar estas dificultades que vamos a empezar a padecer con respecto al tiempo.

Pregunta.- Considera que no se están haciendo bien las cosas de parte del gobierno federal como para hacer una contrapropuestas a las estrategias que se tengan.

Dip. Ramón Méndez Lanz.- Puede ser esto como siempre el PRI está aportando ideas, está haciendo propuestas viables que puedan ayudar en buena medida al gobierno federal, lo que buscamos nosotros no es una competencia, ni es un tema de carácter político, sino la responsabilidad que está asumiendo el día de hoy el Partido Revolucionario Institucional a través de su presidente es sugerirle también al Presidente de la República, que temas pueden servirle para echarlos a andar, estamos en estos momentos no para un conflicto de ideas, ni de propuestas sino para todas aquellas que sean positivas las retomemos y las tengamos en operación y a disposición de la gente.

Pregunta.- En vista de que una de las propuestas el tema de la cuarentena habría que modificar por ejemplo la labor que se hace en el Congreso, ahorita se está haciendo a puerta cerrada, pero ya incluso ya hay un caso confirmado aquí en la capital, habría que modificar las estrategias que ya se han tomado con anterioridad.

Dip. Ramón Méndez Lanz.- Lo que estamos haciendo aquí en particular en el Congreso, la intención es proteger en la medida de lo posible a nuestros trabajadores a toda la gente que está aquí en el Congreso, en el caso particular de los diputados ustedes ya lo vieron seguiremos con esta media en cuanto la situación no amerite cambiar las disposiciones.

¿Que sí estamos haciendo?, reduciendo la operación que tienen aquí los trabajadores, que se cuidan las distancias, se cuidan que no estén todos en un solo sitio, en un pequeño espacio para estar trabajando, les hemos permitido como ya les señalamos anteriormente en algunas medidas que tomamos que la gente pueda estar en sus casas con disponibilidad mandando información y operando mandando información con relación al trabajo que le toca hacer, es decir seguimos pendientes de las noticias, seguimos pendientes de las disposiciones que se toman en materia de salud, seguimos pendientes también porque no se detiene el trabajo legislativo, pero lo haremos con el mínimo de gentes para obviamente no poner en riesgo a la mayoría.

Pregunta.- México ya está en fase 2 de esta pandemia, sin embargo hay actividades que no se han detenido por ejemplo el Censo del INEGI, sabemos que es una vez cada 10 años. Pero implica tener a gente yendo de casa en casa, para hacer esta encuesta, considera que debería de pausarse o tener una prorroga este ejercicio.

Dip. Ramón Méndez Lanz.- Hay actividades que pudieran darse con cierta restricción, con ciertas medidas que tomen en un momento dado, pero también si la situación de acuerdo ya estamos en fase 2, si la situación amerita ya suspenderlo pues entonces se tienen que tomar ya esas medias, que sugerimos nosotros las preguntas que se pueden hacer, las pueden hacer a una distancia bastante segura, no necesariamente tiene que haber el contacto, el saludo, el estar directamente hablando con ellas.

Pregunta.- Pero, no podemos tener un riesgo para los que están censando en las calles.

Dip. Ramón Méndez Lanz.- Por eso comento que si lo hacen de manera segura tengan toda la protección, me parece que pueden continuar en tanto no estén en sitios donde haya muchísima gente. Cuando así convenga de acuerdo a las disposiciones que en materia de salud se estén tomando decidan suspenderlo porque hay una gran participación de gente, pues entonces yo igual considero que debería suspenderse.