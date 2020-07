Pide PAN al Gobierno federal no usar declaraciones de Emilio ‘L’ como ‘cortina de humo’

“Esto es una cortina de humo del Gobierno Federal, para tratar de detener la caída estrepitosa que tiene la 4T, además de la pérdida millonaria de empleos”, sentenció el Legislador y Coordinador de la bancada panista, Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.

Esto, luego de que de manera directa el ex director de Pemex acusa al ex senador y ex panista Jorge Luis Lavalle Maury de haber recibido dinero por aprobar reformas del pacto por México.

Indicó que las cifras de muertes por el coronavirus están ahogando al Gobierno Federal por lo que están buscando tapar el desastre que se tiene en el país, y con esto sacaron el tema de los supuestos sobornos de Pemex.

Señaló que, si bien las acusaciones han salido en los medios de comunicación, pero ellos no son quienes, para estar litigando, por lo que son solo ellos los que están haciendo que el escándalo crezca para que la gente hable de este tema y poder salvar a la 4T.

“Yo, creo que la gente tiene que pensar qué ha pasado con sus empleos, con sus ingresos y el sistema de salud por parte del gobierno para frenar la pandemia del Covid-19 y que no se dejen engañar por cortinas falsas de humo”, sentenció. Nordhausen dijo, que Pemex hoy su situación es preocupante, sobre todo desde que el director general es un agrónomo, además de que siguen con la promesa incumplida de instalarse en Ciudad del Carmen.

El Legislador panista lamentó que Pemex tenga una mala administración, sin embargo expresó que el gobierno federal debería de concentrarse en recuperar lo que era Pemex hace muchos años y seguir provocando que lleguen más inversiones en materia de energías limpias.