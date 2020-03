Piden empresarios apoyo al gobierno por Covid-19

Solicitan a los gobiernos de los tres niveles que inicien conversaciones para definir las medidas necesarias que los ayude, durante la contingencia sanitaria por el coronavirus

El sector empresarial de Carmen, que abarca hoteles, restaurantes, empresas del ramo petrolero y comercial piden a los gobiernos de los tres niveles que inicien conversaciones para definir las medidas necesarias que los ayude, durante la contingencia sanitaria por el coronavirus y reactivar en el menor plazo posible la economía nacional.

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Alejandro Fuentes Alvarado, señalo que los tres órdenes de gobierno deben incentivar a los empresarios mediante aplazamientos para el pago de impuestos, entre otras cosas, pues actualmente todos los sectores empresariales se han sumado a las medidas implementadas por la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Pero se enfrentan a una contracción económica y advirtió que, si el gobierno no toma las medidas necesarias, podría convertirse en una recesión que afectaría no solo empleos, sino el crecimiento del país, pero no quieren ser negativo sino proactivos para que se generen las condiciones necesarias para poder seguir con los trabajaos diarios.

En este sentido, propuso programas de recuperación y apoyo, que incluyan a la banca, la intervención del Banco de México para evitar una mayor inflación, incentivos fiscales y sobre todo apoyo a las Pymes, que empezarán a enfrentar un problema de liquidez en su flujo de caja, pero también exhorto a los empresarios a que aguanten lo más posible sin despedir a su personal, pues los trabajadores son los más afectados en este tipo de contingencia y es necesarios apoyarlos lo más posible