Piden proteger mejor a mujeres

La pérdida de valores es uno de los principales de la sociedad, ocasionando la descomposición social que actualmente se vive, opinan carmelitas

Es necesaria una campaña real para la protección y defensa de las mujeres en Carmen, así lo dieron a conocer ciudadanos carmelitas, que están preocupadas por la situación actual y los altos índices de feminicidios que se han registrado en el país.

Andrea Martínez Sarao expuso que la pérdida de valores y la falta de empatía son uno de los principales problemas de la sociedad lo que ha marcado un cambio que provoca los daños y la actual descomposición social que se vive.

“Vemos que está es una situación que se ha normalizado, por ejemplo que una mujer es la que provoca el acoso con la vestimenta o salir tarde, todas esas situaciones generan a las mujeres una responsabilidad negativa cuando en realidad se trata de la falta de educación y de respeto de algunos hombres quienes consideran que el acoso es algo normal”, dijo.

Por su parte Esmeralda Palacios Sánchez, señaló que es importante que las autoridades realicen acciones en la que los delincuentes sean detenidos, porque la preocupación de las mujeres es que no son escuchadas por las mismas autoridades.

“Diario hay ese maltrato a las mujeres, se debe trabajar en la igualdad y el respeto. Desde la primaria y en casa se debe educar a los hijos, en cuanto al gobierno, yo creo que debe hacer mucha campaña y ayudar a impartir justicia en algunos casos de mujeres maltratadas o asesinadas, porque ya basta de tanta injusticia”, afirmó.

Finalmente Josefina Cano Piedra, comentó que las mujeres deben defenderse si la autoridad no hace lo que le corresponde, por lo que consideró que es un derecho el de la mujer el de vivir y evitar ellas mismas ser dañadas, “yo creo que si la autoridad no escucha, nosotros debemos buscar la alternativa para protegernos y hasta hacer ver a quien nos maltrata que no lo volverá hacer, hay que defendernos y bien porque si la autoridad no nos defiende nosotras solas podemos hacerlo”.