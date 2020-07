Piden sancionar a quien no acate las medidas sanitarias

Hay que ser más estrictos contra las personas que acuden a las playas, exponiéndose a ser contagiados de Covid-19

Para evitar más contagios de Covid-19 y que los ciudadanos sigan sin respetar las medidas sanitarias, es necesario que el Gobierno Municipal sea más estricto con sus medidas y sancione y desaloje a todos los ciudadanos que por capricho acuden a las playas de la isla, exponiéndose a ser infectados.

Dijo lo anterior el gestor social David Hernández Ceballos, quien afirmó que es un riesgo que los carmelitas acudan a las playas, pues aunque parezca que hay distancias entre grupos de familia, la cercanía entre los mismos miembros al exterior puede ser el riesgo real.

Detalló que en las áreas de Bahamita y Puerto Real es fácil ver diariamente a familias completas olvidándose de la prohibición de asistir a las playas durante lo que dure la pandemia.

Mencionó que aunque sí hay rondines de patrullas por las playas, los oficiales no actúan contra los bañistas, hecho que es preocupante y creo que por la ligereza con la que actúa el gobierno municipal es la razón del incremento de contagios en Carmen.

“La verdad es que sí preocupa, quiere decir que la gente puede hacer lo que quiera y lo peor de la situación es que al gobierno parece no interesarle la salud de la población, por lo que es urgente que se implemente algún tipo de medidas para reforzar la seguridad, no hay campañas, no hay mano dura contra la gente irresponsable y aunque se escuche feo, esa gente es la que satura los hospitales por su irresponsabilidad”, expresó.

Dijo que estos no son tiempos de acudir a las playas, pues existe una pandemia que está cobrando muchas vidas y la ciudadanía debe entrar en razón y no exponerse.