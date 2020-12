Piden ser prudentes y evitar viajes no esenciales en fiestas decembrinas

No salir de viaje, pero sobre todo no dejar el país en esta temporada decembrinas, invitó el Subdirector de Prevención y Promoción de la Salud, Manuel Moreno Martínez, para no correr riesgos de contagiarse de COVID19. Es en esta temporada decembrina en donde muchos mexicanos incluidos campechanos, acostumbran visitar el vecino país del norte para encontrarse con algún familiar, sin embargo ante la crítica situación que se vive en Estados Unidos, Latinoamérica y nuestro país pudiera correr el riesgo de exportar casos positivos de covid19, por lo cual los próximos meses podrían ser trascendentales.

Así se expuso en redes sociales por parte del médico, Mauricio González expuso con fuertes argumentos lo que pudiera trascender a inicios del 2021. Ante esta posibilidad, el Subdirector de Prevención y Promoción de la Salud, Manuel Moreno Martínez, replicó el mensaje hecho justamente el día de ayer por parte del presidente del país, quien invitó a los mexicanos no salir de casa en estas festividades, sobre todo si es de viaje.

Moreno Martínez insistió en que se debe evitar visitar otros países o estados del nuestro, sobre todo si se sabe que de acuerdo al semáforo epidemiológico, existe un mayor riesgo de contagio. Sobre el vecino país del norte, dijo que pese a que no se manejan con el tema del semáforo, diariamente se conoce la lamentable situación sobre las defunciones y disponibilidad hospitalaria, por lo cual considero que no vale la pena exponerse a menos que sea por una emergencia.

Finalmente insistió que aunque a Campeche le ha ido medianamente bien con lo de la pandemia, no se debe dejar de aplicar las medidas estrictas de higiene como son el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos y la sana distancia.