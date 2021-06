Pierde Layda por cuarta ocasión

Muy tarde, Layda Sansores trató de justificar su derrota acusando al virtual ganador de la contienda y su alianza para acusar de actos de provocación y violencia, cuando toda su campaña entrecortada, siempre usó la violencia para conducirse.

Sin otro argumento más que vociferar en medio de un ambiente de atolondramiento, la candidata perdedora de Morena, trató de justificar su derrota con el mismo ardid de siempre: agredir, cuando se le acaban los argumentos.

Lo más simpático de la ex alcaldesa es que se sorprende todavía de una nueva derrota cuando es muy justificable los resultados de la contienda.

Los campechanos no le compartieron el añejo discurso de odio, venganza y división con el tufo rancio que provoca la hija de Carlos Sansores que no supera que desde 1997, los campechanos le dijeron que no, al apellido caciquil que enarbola por el daño permanente que le infligieron a Campeche durante tantos años.

Es así que se niega con berrinches a aceptar su derrota contundente e inobjetable que ella misma construyó al asirse del apellido del presidente de la República que tanto daño le ha hecho el país.

Acompañada por sus ujieres trató de desacreditar a las autoridades electorales que han realizado un trabajo impecable por lo que en su victimización usa como “punchinbag” a la autoridad electoral a quien desde su registro intentó descalificar pero la realidad le ha pegado en la frente con lo que no pudo decantar un trabajo como es el de organizar y calificar esta competirá elección. El irrespeto a todo lo institucional son parte del rasgo autocrático que tanto profesan por antonomasia, los fanáticos de Morena.

Con esta jornada rubrica para desencanto de la ex alcaldesa de la Álvaro Obregón en una monumental derrota. Su cuarta derrota.