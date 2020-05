Piratitas, activos en casa

A través de videollamdas, la Escuela de Béisbol Piratitas ha tratado de mantener activos a sus peloteritos

Peloteros de las diversas categorías de la Escuela de Béisbol Piratitas se mantienen activos desde su hogar a través de videocharlas y ejercicios que les envían sus entrenadores a los grupos de WhatsApp, señaló el entrenador responsable de la escuela, Eduardo Duarte Murillo, quien confió en que pronto estarán de regreso a los campos de béisbol.

En entrevista el entrenador expuso que la pandemia del coronavirus les ha dejado nuevas enseñanzas, pues han tenido que planear sobre la marcha ejercicios para mantener activos físicamente a sus alumnos con el fin de no tener que comenzar de cero cuando se levante la contingencia.

“Piratitas se encuentra en la fase de estar trabajando desde casa con el objetivo de no perder el acondicionamiento físico, con el fin de que cuando regresemos los peloteros todavía se mantengan en una forma estable, en una forma en la que nosotros como entrenadores no tengamos que empezar a partir de cero de acuerdo con nuestras planeaciones”, señaló.

Una de las cosas positivas que ha encontrado durante este confinamiento es la participación de los papás y mamás, que se han involucrado y también se han activado al ayudar a sus hijos con los ejercicios.

“Les estamos enviando actividades, ejercicios para que ellos en casa, con el apoyo de sus padres y para quesea algo entretenido puedan realizarlos con su papá, con su mamá, involucrando a toda la familia y más que nada hacerles pasar un rato agradable en familia y a la misma vez puedan ejercitarse y sigan con su activación física y cuando regresen estén en condiciones óptimas para seguir participando en todos los torneos que tenemos en puerta”, reveló.

-¿Que dicen los niños, están desesperados?

-Si, un poco desesperados, hacemos videollamadas, platicamos con ellos, trabajamos un poco con el factor psicológico, inclusive hacemos una partida del juego de mesa Uno, Uno en línea, cosas así, buscamos cómo entretenerlos y también involucrando a la familia, pasar un rato agradable, y como te decía, es bonito ver cómo la mamá, el papá se involucran, se empiezan a ejercitar y más que hacer ejercicio se vuelve un momento agradable compartiendo en familia.

-El factor psicológico va a ser importante atender para cuando se regrese a los entrenamientos.

Si, claro, por eso trabajamos mucho en eso, charlas por ejemplo, hay niños que sus papás y mamás pese a la contingencia tienen que seguir trabajando, entonces a esos niños les hablamos por teléfono, hacemos videollamadas a través del WhatsApp y estamos platicando con ellos, y estamos pendientes de ellos.

Vemos cuál ha sido su rendimiento, cómo van a mejorarlo, despejamos algunas dudas que ellos tengan en cuanto a alguna técnica de bateo, a la ofensiva, a la defensiva, tratamos de tenerlos cautivos para que no tengan ese tiempo de ocio y no caigan en la desesperación, porque prácticamente están un poco encerrados, siguiendo todas las recomendaciones del sector salud, de quedarnos en casa. Afortunadamente ya falta poco, ellos ya quieren respirar aire puro, estar en un campo de béisbol, estar de nuevo ahí y demostrar todo lo que tienen, pero tenemos fe que pronto pase esto y podamos regresar a los campos, y como bien decimos en el argot beisbolero, que regresemos todos, que no haya ningún deceso, esperemos en Dios que así sea y que todos regresemos juntos, que todos los beisbolistas regresen a sus actividades, que es lo más importante -concluyó.