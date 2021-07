Merced a sus dos sólidas aperturas ante los Guerreros de Oaxaca el pasado martes 6 y ante los Leones de Yucatán el domingo 11, el monclovense Daniel “Pato” Flores ganó la distinción de pítcher de la semana que otorga la Liga Mexicana de Béisbol semanalmente al lanzador que se distinga entre los pitchers del circuito.

Para Daniel “Pato” Flores, el inicio de la temporada 2021 de la LMB fue difícil pues se lo perdió por una lesión del dedo medio de su mano derecha. El nativo de Monclova, Coahuila, tiene un mes de que se integró a la rotación de los abridores de los Piratas de Campeche y en cada salida va mejorando, al grado que acaba de ser nombrado “Pitcher de la semana”.

En la dinámica de redes de la Liga Mexicana Flores ganó el Pitcher de la semana que acaba de concluir, compitiendo en la terna con Masaru Nakamura, de los Mariachis de Guadalajara, e Ignacio Marrujo de los Olmecas de Tabasco.

Para los votantes influyó mucho el par de éxitos que logró Daniel Flores Rivera en la semana del 6 al 11 de julio.

“Me siento contento y me siento feliz por la distinción y se la dedico de manera especial a mi grandiosa familia que siempre ha estado conmigo de una manera extraordinaria, apoyándome, motivándome, alentándome a ser mejor en todos los aspectos, y agradecido con la oportunidad y confianza que brindan para hacer mi trabajo en el equipo”, señaló tras enterarse de la distinción.

Daniel “Pato” Flores es un pitcher derecho que nació en Monclova, Coahuila, el 6 de febrero de 1998.

En la pretemporada de los filibusteros el sábado 8 de mayo en Cancún, ante los Tigres de Quintana Roo, “Pato” Flores salió lesionado en el mismo primer episodio e incluso fue llevado al hospital para su valoración y el resultado fue una tendinitis en el dedo medio de su mano de lanzar.

El lanzador de 23 años de edad recordó que la lesión ocurrió a 13 días de la inauguración de la temporada y fue algo que le dolió, pero entró en recuperación para apoyar lo más pronto al equipo.

“Me siento bien en Campeche, me encuentro en aprendizaje constante, siempre habrá algo en que trabajar y mejorar, siguiendo los consejos de Pancho Campos, Mario Sulú, Gerardo Garza y sobre todo de quien me ha ayudado en la mecánica y me ha dado tips para lanzar, mi sensei Chilo Márquez, para mantener esa disciplina, pasión por lo que uno hace y la entrega total en cada oportunidad”, afirmó.

Los Piratas de Campeche se encuentran enrachados, llevan ocho triunfos seguidos y desde el martes jugarán en Cancún hasta el fin de semana en Mérida, ante Tigres y Leones.

“El equipo se siente demasiado bien, existe una gran armonía, excelente vibra, hay grandiosos jugadores y muy talentosos y creo que seguiremos mostrando gran nivel de juego, aguerridos, disfrutando juego tras juego y con el favor de Dios estoy seguro que las cosas se irán tornando cada vez más positivas”, acotó.

SU LLEGADA A PIRATAS

Fue en el “béisbol de estufa” de la temporada 2020 cuando Flores llegó en un cambio con los Acereros de Monclova que enviaron a los filibusteros a él y a los pitchers Jaime Lugo y al zurdo Romario Gil a cambio de los derechos de retorno de Héctor Velázquez.

La temporada pasada se canceló por la pandemia, pero desde el jueves 15 de abril de 2021 fue uno de los 53 tripulantes que iniciaban los entrenamientos en el estadio “Nelson Barrera Romellón”.

Debido a la lesión no pudo integrarse a la rotación de seis abridores que contemplaba el timonel Francisco Campos para hacer frente la campaña.

Los abridores que se planearon en una sexteta de abridores, eran: Los dos Flores, Daniel y el yucateco Manuel, el dominicano Edgar de la Rosa, Jesús “Chino” Castillo, el zurdo Romario Gil y Jaime Lugo. De ellos hubo una baja con Pato Flores y tomó su lugar el zurdo Demetrio Gutiérrez.

Tuvieron que pasar 27 días después de la inauguración para que pudiera lanzar. Su primera salida fue en el bajío mexicano ante los Bravos de León, y a partir de entonces ha ido de menos a más, con cinco salidas hasta el momento.

Los tres últimos inviernos los ha jugado con Águilas de Mexicali en la Liga Mexicana del Pacífico.