Poblador de La Joya pide a gobernadora cumplir promesas de campaña

“A la señora Layda Sansores la felicito por su triunfo, pero que no se olvide de La Joya y Ciudad del Sol, porque en ambos lugares ella ganó”, mencionó José Ricardo Pérez Villanueva, trabajador del Ingenio “La Joya” y habitante del mismo lugar, al señalar que no es justo que cada campaña política prometan mejoras al poblado y finalmente son olvidados.

“Cuando estuvo la pandemia, el Ingenio La Joya nunca dejó de producir, hasta la fecha estamos laborando; por ello le pido que se acuerde lo que nos prometieron y que no nos engañen como niños, siempre hemos necesitado de un basurero especialmente porque elaboramos producto alimenticio, la carretera a la entrada está hecha un asco, todo el Ingenio la midieron como veinte mil veces y nunca le han hecho nada.

La Joya es un punto vulnerable, nadie menciona que es un lugar donde se generan los mayores empleos, pero a veces ni se acuerdan de que La Joya existe, una carretera de primera necesitamos, el puente que mandaron a hacer es un nido de mal vivientes ya que no tiene ni luces abajo está en plena oscuridad.

Con su debido respeto al Presidente de la República, pero ¿qué dijo el Peje?, que iba a surtir de medicamentos hasta la fecha nada, yo fui delegado del Seguro Social de la Sección 91 y ponía en su lugar a los trabajadores del IMSS y hasta el mismo delegado, y a mí me cumplían porque me cumplían.

Ahorita para ellos todo es Covid, los medicamentos que deben ser mensual de tratamientos de gente que padece de nervios, de azúcar y de la presión no hay medicamento que porque no han llegado, me gustaría que tomen cartas en el asunto porque ya basta de mentiras y de engaños, somos más de lo mismo o seguimos con lo mismo, que lo tome en cuenta Layda para que nos vaya a visitar, que se acuerde que es campechana y que en campaña nos dijeron que iba a ser hechos no palabras”, recalcó.