Pobladores de Calkiní, Tenabo y Hecelchakán, con temor a contagiarse

El cierre de los accesos a los municipios de Calkiní, Tenabo y Hecelchakán, son una medida de prevención que otorga seguridad a sus pobladores que tienen temor de contagiarse del coronavirus, y hay que solidarizarse con eso, opinó el diputado José Inurreta Borges.

“Definitivamente, estamos atravesando un proceso muy fuerte para todos y el pueblo es el que más lo está sufriendo y el gobierno tiene que observar este tipo de situaciones”, mencionó.

Al ser cuestionado si estas acciones no entorpecerán el abasto de alimentos o medicamentos, el legislador panista subrayó que aunque la mayoría de los campechanos están actuando de manera responsable, pero, forzosamente el país entrará en la Fase 3 que es la más complicada, “porque más aislados vamos a estar, pero, hay que ver que la gente tenga alimento y energía eléctrica, y cumplir con lo que diga el Sector Salud”, señaló.

Consideró que la población debe ir tomando sus previsiones y abastecerse para un periodo de 45 días, ya que el 20 de abril empieza la tercera etapa del coronavirus en nuestro país.

-Tenemos que tomar en cuanta qué vamos a necesitar y obviamente el alimento. Las autoridades dicen que tenemos garantizado el alimento sí, está bien, pero tienen que tomar en cuenta que mucha gente no tiene dinero, y por eso insisto en que se brinde apoyo a la población con vales y bonos, o hasta que a través del Ejército o la Policía se les entreguen en sus casas despensas, cereal, granos, frijol, el tiempo de dure la contingencia – puntualizó.

Significó es de suma importancia que la población respete la cuarentena para que el virus no tenga tantas afectaciones y pueda lo más pronto retornar a la vida normal. “Se están perdiendo empleos y la gente puede entrar en pánico”, enfatizó.

¿Se puede llegar al saqueo?, se preguntó.

-Pues si no quieren que se llegue a esa situación, porque evidentemente va haber un punto de desesperación colectiva, que les manden víveres a sus casas a la gente por el tiempo que va a durar esta epidemia – subrayó.



