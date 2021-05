Polémica en ciudadanos por semáforo amarillo

Crispación por aumento de contagios

Regresamos a semáforo amarillo debido al incremento de casos de Covid-19, a partir del lunes 24 de mayo, la Secretaría de Educación suspendió las clases presenciales hasta que regresemos a verde en el semáforo epidemiológico por covid-19, retomando las actividades educativas a distancia, entrevistamos a ciudadanos sobre esta situación.

¿Qué medidas relajó usted de la pandemia para que pudiéramos tener este rebrote que nos coloca en semáforo amarillo?

Guadalupe Jiménez Reyes dijo: De mi parte no hemos relajado ninguna medida de higiene, ni de protección, continuamos con las medidas higiénicas necesarias para poder combatir el día a día con el Covid-19

Balbina Uc Galindo respondió que las medidas que considera que dejó de considerar y que piensa que aumentaron los casos de Covid, fueron las salidas a eventos, como se consideraba permisibles, inclusive la salida al súper, íbamos acompañados, algunos eventos familiares, reuniones con amistades, no fue una recuperación de vida normal pero sí se empezaron a hacer más cosas como una vida más social.

Alejandro Hoil Alvarado contestó hasta este momento yo no he relajado mis medidas de seguridad pero las campañas de los partidos sí, mucha gente junta relajando la sana distancia y en algunos casos no portaban cubrebocas.

¿Cree usted que deben ir los niños a la escuela a pesar de que ya no hay semáforo verde?

GJR: El regreso a clase es parte de una decisión gubernamental la cual se hace en base a información confiable, se ha demostrado que los niños tienen un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte y no hay problema si se cuenta con toda las medidas higiénico necesarias para su reintegración

BUG: Definitivamente no creo que deban ir los niños a la escuela porque hay mucha información que nos está llegando de la nueva sepa de Covid, esta es como más agresiva y el contacto y convivencia de niños, es para ellos más riesgoso porque no son tan cuidadosos con el uso del cubrebocas y el lavado de manos.

AHA: No, es un riesgo mandar a nuestros niños a la escuela muchos se trasladan en transporte público y los camiones vienen llenos de gente, para mí no es recomendable.

¿Usted está consciente de que relajó las medidas de higiene o no, y a pesar de eso hay más contagios?

GJR: Es difícil poder controlar a toda la población ya que muchos tenemos que salir y nos ponemos más vulnerables a este contagio.

BUG: Estoy consciente no tanto en cuestión de medidas de higiene, porque creo que no ha sido algo que haya dejado de hacer, pero la convivencia y que tengamos más apertura en cuestión de restaurantes, eventos donde acudimos con más normalidad creo que eso son las causas de que aumenten los casos de Covid.

AHA: Es cierto, si se relajo bastante las medidas de seguridad y eran de esperarse los contagios.

¿Cree usted que se va a agravar más la pandemia en Campeche o que pronto vamos a regresar al semáforo verde y ¿por qué?

GJR: Esperemos que sigamos en semáforo verde y que nuestra población se siga vacunando ya que esta será una de las barreras más fuertes para limitar los contagios

BUG: Si seguimos socializando, si se siguen haciendo eventos, aparte estamos en campañas políticas, la gente va a salir a votar va a haber tumulto, congregación de gente, si seguimos así yo creo que sí vamos a continuar con más contagios o por lo menos se va a sostener, no vamos a avanzar con la baja de contagios.

AHA: Si se va a subir al otro color del semáforo al naranja, porque al término de las campañas mucha gente caerá enferma y esta por subir el semáforo al otro color.