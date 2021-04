Polémica por accidente y penumbra de Avenida Costera, diputados piden no politizar

Diputados del Congreso del Estado coincidieron en la necesidad inmediata de solucionar el problema de iluminación en la avenida Costera del Golfo, donde en las últimas semanas se han registrado accidentes, en el más reciente una mujer perdió la vida.

El Diputado Alvar Ortiz Azar consideró que el tema no es nuevo y desde hace meses se debió solucionar porque se trata de una vía muy transitada a toda hora. Destacó que este tipo de situaciones se deben solucionar en equipo, nunca culpándose entre las diferentes autoridades.

“Hay personas o autoridades que quieren eximir la responsabilidad echándole la culpa a otros, lejos de quien tenga la razón, creo que lo que se debe de hacer es ponerse de acuerdo para dar soluciones a los campechanos”, declaró.

Ortiz Azar pidió “dejar a un lado la grilla, independiente de sus problemas lo cierto es que ya van varios accidentes en las últimas semanas, de debe poner solución a la situación de forma urgente”.

Cuestionado por este asunto el Diputado del Distrito 05 Jorge Ortega Pérez lamentó el accidente y pidió no politizar esta situación. Desde su perspectiva es momento para dejar los egos a un lado y buscar una solución inmediata.

Igual que su compañera de bancada, consideró que la Constitución es clara respecto a qué nivel de Gobierno debe garantizar el alumbrado público para los ciudadanos.

“Todos sabemos que los municipios tienen en sus funciones las obligaciones de atender los servicios públicos como es el alumbrado, lamentable ese trágico accidente que hubo, es un tema que no debe de politizarse, si no atenderse de inmediato, pues no es primera vez que ocurren accidentes”, afirmó.

Consideró que la época electoral, hará que este tema se usado como bandera para los ataques políticos, ante ello pidió a los partidos y candidatos actuar con mesura, sin oportunismo político, por el contrario, llamó a que esta situación sea corregida para evitar futuros problemas.