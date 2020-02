Política, política y más política

Quienes pensaron que iban a ver a un Alejandro Moreno Cárdenas con perfil bajo, avasallado o algo por estilo en entrevista, al hablar de la campaña “échale la culpa al PRI”, calcularon mal. En Campeche hasta bailaron la danza de los cuchillos para desearle mal. En Imagen Noticias ayer, el líder nacional del PRI le dijo a su interlocutor que la campaña no se hizo para el círculo rojo, que fue diseñada para los priístas y para los jóvenes milenials que van a votar en el 2021 para que sepan que las instituciones de nuestro país, escuelas, hospitales, carreteras, se hizo con gobierno del Revolucionario Institucional. 10 millones de visitas, 500 mil en face, no es poca cosa ni algo derrotista. El entrevistador pretendió burlarse, ironizar y no lo logró. Con el tema de Lozoya, Moreno Cárdenas fue muy claro: no es priísta, fue colaborador de Peña Nieto y si cometió delito, que lo juzguen y pague.

No anduvo con miramientos el líder nacional del PRI, cuando lo cuestionaron por EPN, respecto a que por qué no lo sacrifican o expulsan en el PRI. Hay órganos internos en esa institución que se encargan de esas cosas, reviró. Y fue muy preciso cuando le dijo al auditorio, estoy organizando al partido, lo estamos cohesionando para la gran batalla este año en Coahuila e Hidalgo y la mejor en el 2021. Vimos a un Alito Moreno, como siempre ha sido, echado para adelante y muy preciso. Sin rubor, no tiene por qué, aceptó que no tiene bola de cristal para saber qué va a pasar mañana, cuando lanzó su campaña a las 9 de la noche y al otro día detienen en España, con 7 horas de diferencia, al ex director de Pemex. Como siempre, duro y a la cabeza.

Acompañado de sus colaboradores del ramo, como Delio Carrillo recién llegado de Villahermosa, el de Turismo y Educación por ejemplo, el gobernador Carlos Miguel Aysa González encabezó la reinauguración del Museo de la Cultura Maya en el Baluarte de San Miguel. El rediseño del sitio, nos lleva a valorar aún más la cultura de nuestros ancestros. La máscara de Jade, las figurillas de Jaina, el salón de las Estelas, todo lo recorrió el mandatario estatal con mucho interés. En el evento, lo que estuvo fuera de lugar es que la delegada del INAH, todavía no llega a Campeche, parece que todavía vive en Quintana Roo, como dejó constancia en su traslape cuando habló para todos. Vaya un zape para esa “¿servidora?”, que provocó la mueca de asombro en el tendido bajo sombra y con los de sol, esos siempre llamados “amigos” de la prensa que los tienen siempre el sol a rajatabla.

Unos de los diques de la información, en los tiempos de la 4T, lo cerrados que son para proveer de material de sus instituciones. El delegado del IMSS, recién estrenado se negó vía su vocería a dar información ayer a nuestro rotativo. Bajo el pretexto que está muy ocupado porque apenas se sentó en la silla desde el sábado, el delegado de esa institución, no nos pudo atender. Nos quedamos con las ganas de saber cómo recibe la delegación, qué instrucciones trae, cómo anda su inventario de paracetamol y gasas. Así que a ver cuando se desocupa en delegado cuatrotero. Pero en las dependencias estatales como en Salud y otras, no cantan mal las rancheras. ¿Por qué no las elimina si nada más sirven para frenar el flujo informativo? Es pregunta para una tarea, como dijera el clásico.

Qué facilidad tiene Eliseo Fernández para meterse en problemas. Tiene tal desparpajo para insultar y descalificar que asombra. En una entrevista que le hicieron en Carmen por el separatista, acusó a todos los diputados locales de recibir 500 mil pesos y que el diputado Inurreta Borges le dijo que era su oportunidad de hacerse de un patrimonio. ¡Qué cosas! Más rápido cae un Eliseo que un cojo, ya avisó que se va en noviembre. ¿Y ahora qué va objetar doña Bibi?

Hasta mañana. Sin otro pendiente.