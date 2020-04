Pone en crisis a trabajadores medidas de seguridad por Covid-19

Empresas han cerrado sus puertas, dejando sin empleo a decenas de padres de familia; esperan poder obtener algún tipo de apoyo por parte de las autoridades

DZITBALCHÉ.- Momentos de crisis se encuentran pasando decenas de familias en esta ciudad de Dzitbalché, esto luego de que el Gobierno Federal anunciara la suspensión de todas las actividades no esenciales por la contingencia del Covid-19, lo cual ha provocado que muchas empresas cierren sus puertas dejando sin empleo a decenas de padres de familias quienes se las están viendo difícil en esta temporada.

“Apenas se lleva dos semanas de cuarentena y ya casi no tenemos dinero, la comida está limitada, hace falta hacer varios pagos, el pago del crédito y mi esposo no tiene trabajo porque cerraron la obra en la que trabajaba”, así lo dio a conocer una madre de familia quien expresó sentirse preocupada porque aún falta un mes de cuarentena y ya se ha comenzado a sentir la crisis, pues a veces no alcanza para hacer las compras, como el huevo y el pan que suben de precio.

De igual manera algunos han dado a conocer que el Covid-19 ha afectado mucho la economía familiar pues a pesar de estar desempleados, algunos optan por realizar otros oficios como por ejemplo prestar el servicio de transporte en triciclos o mototaxis, sin embargo se ha recomendado a las personas quedarse en casa por lo que tampoco hay mucho pasaje lo que se traduce en pocos ingresos diarios al bolsillo de las familias.

Por último, algunos ciudadanos dieron a conocer que esperan poder obtener algún tipo de apoyo por parte de las autoridades o alguna dependencia pues hasta el momento nadie les ha brindado algún tipo de apoyo ahora que más lo necesitan. De igual manera manifestaron que no todos tienen el privilegio de poder quedarse en casa como se ha recomendado por los gobiernos, pues algunos no cuentan con un sueldo seguro y tienen que ver la forma de traer ingresos para sostener a sus familias.