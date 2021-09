Ponen en riesgo la salud de alumnos

Califican de irresponsable la actitud de AMLO y de la secretaria de Educación, de ordenar el reinicio de clases presenciales con el riesgo de que los menores se contagien de Covid

No es posible que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la secretaria de Educación Federal, Delfina Gómez Álvarez, sean irresponsables en exigir las clases asistenciales y donde a dos semanas de iniciar el ciclo escolar 2021-2022 fueron cerradas 39 escuelas en otros estados del país por los contagios del Covid-19 en menores de edad.

Así lo mencionó Ana Carmen Abreu Turriza, maestra jubilada y política en Ciudad del Carmen, la cual dijo que la secretaria de Educación Federal debe renunciar a su cargo, porque no conoce su trabajo o solo quieren imponer un capricho donde exponen la salud de los escolares y eso no debe de ser, sobre todo que son autoridades quienes deben cuidar la integridad física de los menores.

Al continuar, indicó que antes del inicio de clases aseguraron las autoridades federales que habría ciertas medidas de seguridad en cada plantel educativo, sin embargo, se les olvida que el virus está en todos lados y no solamente en las escuelas, además que ese tipo de contagios podría aumentar conforme pasen los días. De ahí que las autoridades tomen en cuenta las consecuencias que podrían traer al seguir con la asistencia a clases.

-No se puede jugar con la salud de los estudiantes, no sabemos porque tanta la insistencia en las clases presenciales, si en el tiempo de que comenzó la pandemia en el 2020, los escolares tienen clases en línea y no tienen problema. Deben de poner autoridades responsables y que conozcan su trabajo, pero que no jueguen con la vida de las personas y más de menores de edad, resaltó.

Finalmente hizo responsables tanto a Andrés Manuel López Obrador y Delfina Gómez Álvarez, de lo que les pase a los estudiantes que se lleguen a contagiar por el Covid-19, además los padres de familia son base fundamental de poder exigir si las escuelas se pueden cerrar ante el temor de contagios como pasó en otros centros educativos en el país.