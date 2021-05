Por ellas voy a defender Campeche: Christian

“Mi gobierno no será de venganza o pago de facturas: los empleos y salarios no dependerán de un cambio de administración, al contrario: habrá espacios dignos de trabajo, oportunidades de crecimiento para mejorar ingresos, capacitación continua y conservación de plazas, sueldos y prestaciones”, afirmó Christian Castro Bello. Antes de reunirse, junto al economista Idelfonso Guajardo, ex secretario de Economía de México, con integrantes del sector empresarial, el candidato a gobernador lo hizo con miembros de la sociedad civil y dejó claro que en su gobierno no habrá despidos ni recortes injustificados.

Subrayó el riesgo que representan los gobiernos de Morena, pues “destruyen plazas de trabajo y recortan salarios, como hizo la candidata de ese partido cuando gobernó en la Álvaro Obregón. Aquí en el Ayuntamiento de Campeche, el ahora candidato de Movimiento Ciudadano corrió a muchos trabajadores y les quitó prestaciones”.

Fue todo un festejo de los presentes con el candidato aliancista. De pie le aplaudieron y apoyaron sus propuestas de mejorar condiciones laborales y ofrecer capacitación continua.

CHRISTIAN CASTRO BELLO SERÁ ALIADO Y AMIGO DE LOS EMPRESARIOS

Castro Bello también presentó sus propuestas en materia económica a empresarios. Lo acompañó el economista Idelfonso Guajardo, líder del equipo negociador del Nuevo Tratado de Libre Comercio, T-MEC.

Ante la iniciativa privada indicó que para los próximos seis años Campeche requiere un gobernador que conozca de primera mano la realidad y las necesidades de la economía campechana, y él, durante esta campaña, ha sido el único que se ha reunido con todos los sectores productivos y cámaras empresariales.

A empresarios, piezas claves para el desarrollo de Campeche con su inversión en sectores productivos, industriales, de servicio y turismo, Castro Bello planteó las propuestas que impulsarán la recuperación, inversión y desarrollo económico, como la creación del Fideicomiso de Promoción Turística y el Fondo Estatal de Financiamiento para Proyectos Estratégicos de Alto Impacto.

Christian dijo que en la obra pública participarán solo campechanos como constructores o proveedores y BanCampeche será reestructurado para garantizar un crédito barato, accesible y rápido; también habrá incentivos fiscales para nuevas empresas que elijan Campeche como su destino y para las ya establecidas que generen empleo.

– Seguiremos en la gestión permanente ante Pemex para que nos den un trato justo, ya que sólo recibimos una tercera parte de lo que otros estados petroleros, como Tabasco, reciben como fondo para inversión en obra social. Cambiaremos esto asegurando el pago a las empresas campechanas, porque no es posible que un servicio contratado, prestado y realizado no sea pagado- resaltó ante el beneplácito de los inversionistas.

Aseguró que se eliminará toda traba burocrática para garantizar la apertura de empresas en dos semanas máximo; impulsará el desarrollo del puerto de Seybaplaya y el dragado del canal de navegación del Puerto de Isla del Carmen; se tendrá acceso rápido a financiamiento para pequeños y medianos empresarios y puedan reactivar sus negocios; y se otorgarán créditos a tasa cero para mujeres y jóvenes emprendedores.

– Seré un aliado y un amigo de los empresarios. Esta elección se trata de elegir a la mejor propuesta para Campeche. Las otras fuerzas políticas sólo ofrecen odio, división, rencor y confrontación. Yo no permitiré que esto ocurra aquí en Campeche. Creo que los ciudadanos necesitan un gobierno de frente, honesto, transparente y de vocación de servicio- remató Christian Castro.