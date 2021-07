Por ineptos e inoperantes, a Morena se le cae el gobierno a pedazos: Alejandro Moreno

En su participación en un debate en el noticiero matutito Despierta de Televisa sobre cómo está México a tres años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el Dirigente Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, encaró a su homólogo de Morena, Mario Delgado, también presente, declarando públicamente que el gobierno se les está cayendo a pedazos por ser ineficientes e ineptos y no saber llevar la gobernabilidad del país.

Significó que lo que tanto criticaban de los gobiernos priistas, lo hacen de peor manera, citó el ejemplo de la designación de contratos de obra pública donde el 90% de ellos son por licitación directa y los beneficiados son los familiares de los mismos funcionarios federales.

Al respecto, destacó que la inoperatividad del gobierno morenista en México se visualizó en la caída de la línea 12 del metro, “te voy a dar un dato, el PRI hizo 11 de las 12 líneas del metro y ninguna se ha caído porque son ineficientes, ineptos y no pueden llevar un gobierno, el gobierno se les está cayendo a pedazos Mario”.

Alejandro Moreno Cárdenas recalcó que Morena es una desgracia y tragedia para México, pues los últimos 3 años han sido los peores en la historia del país al incrementar los crímenes. Mostró en datos que en lo que va del actual sexenio se contabilizan 106 mil 840 asesinatos, de los cuales, el promedio diario de homicidios en 2018 fue del 71.4% mientras que en 2021 es de 129.3%; en cuanto a feminicidios ya van 9 mil 151 y casi 3 mil secuestros, crímenes que reflejan un aumento inédito del más del 30% en México.

Criticó que la consulta a expresidentes sea un circo más de Morena afirmando que la ley no tiene porque consultarse, si existen pruebas de algún delito que se denuncien y un juez dicte sentencia por lo que el Gobierno Federal debe dedicarse a gobernar y dejar los distractores, “dejen de engañar al pueblo de México”, expresó el Presidente Nacional del PRI.

Indicó que los 500 millones de pesos que se van a destinar para la consulta para encarcelar a expresidentes “yo los destinaría mejor a los niños y niñas con cáncer, a sus medicamentos, porque también no hay vacunas de rotavirus, no hay ni la prueba de Tamiz, no se les hace a los niños. En el 2016 nuestro gobierno en caso de tuberculosos hubieron 14 millones de vacunas y en el 2020 100 mil, es una vergüenza, lo hemos dicho Morena es una desgracia y una tragedia para este país”.

Descalificó que el Ejecutivo nacional se haya pronunciado en contra de las quejas de padres de niños con cáncer por la falta de medicamentos, “no hay claridad mientras Morena abraza al crimen organizado… critica a los papás y los declara enemigos del estado, eso es increíble”, sostuvo.

Moreno Cárdenas también señaló como un resultado más de la falta de capacidad de guiar a un país, que en 2021 se encuentren a punto de cerrar más de 700 mil empresas por no existir verdaderos proyectos de crecimiento económico, de inversión y de certeza, por lo que juzgó que les guste hablar mucho de la pobreza pero sin hacer nada real por ella, cuando previo a la elección Morena invirtió en el primer trimestre del 2019 81 mil millones de pesos y en el primer trimestre del 2021 adelantando pagos 171 mil millones de pesos pero en México existen por lo menos 10 millones de pobres.

En el sector educativo juzgó la decisión del Gobierno Federal de omitir el programa de “México Conectado” cuando el país atraviesa momento difíciles derivados de la pandemia y que muchos mexicanos se iban a ver beneficiados por sus clases a distancia.

En el debate donde también tuvo participación el Presidente Nacional del PAN, Alejandro Moreno sostuvo que el PRI tiene un nuevo mandato, ser un partido opositor, “y lo vamos a hacer, vamos a construir en la Cámara y estamos trabajando para el país, para que exista un proyecto claro, con certeza y con rumbo para la mejor calidad de vida de los mexicanos”.

Se comprometió a luchar por los grupos vulnerables, por lo que presentará el proyecto para que regresen tres programas sociales cancelados por Morena como es el Seguro Popular que beneficiaba a 53 millones de mexicanos, el seguro de jefas de familia y las estancias infantiles.

“Convocamos a todos los ciudadanos a que estén atentos a que vamos a presentar proyectos inteligentes en beneficio del país, pero tenemos un solo compromiso, trabajaremos a favor de los que menos tienen y también de la clase media, se han cansado de atacar a esta clase quien es que cumple con sus impuestos , gente que quiere tener una mejor oportunidad y los han declarado enemigos del estado, no lo podemos permitir, tenemos que ir adelante, fortalecer los programas sociales y fortalecer a la clase media… Me comprometo a presentar que se regrese el Seguro Popular, las estancias infantiles, los seguros de jefa de familia y lo vamos a hacer públicamente a ver, qué va a hacer Morena”.