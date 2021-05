Por las mujeres, prosperidad y desarrollo: Christian

*Ellas son la inspiración para mi gobierno *La mujer juega un rol importante en la economía familiar, por eso tendrán todo el respaldo de mi gobierno: Christian

“Cada vez son más las mujeres que emprenden para apoyar a sus familias, a sus hijos, esposos, para mejorar la economía familiar, por eso mi gobierno respaldará con todo a las mujeres, porque defender Campeche es defender los sueños y aspiraciones de todas, con programas y acciones que las ayuden a cumplir sus metas”, aseguró Christian Castro Bello.

Ante decenas de mujeres emprendedoras, el candidato de la alianza “Va X Campeche”, señaló que una de las prioridades de la administración que encabezará es cuidar a sus familias.

Castro Bello hizo un amplio reconocimiento a las mujeres por su aportación al desarrollo del país y de Campeche, porque “históricamente han enfrentado injusticias y retos particulares que han superado gracias a su propio esfuerzo”.

-Estar con mujeres que tienen sus propios negocios es muestra de que su lucha ha rendido frutos. Eso es digno de admiración y por eso tendrán todo el respaldo de mi gobierno- subrayó el abanderado del PRI, PAN y PRD.

Dijo que su caso es ejemplo de ello, pues creció en un hogar donde “mi madre pudo superarse y sacar adelante a los suyos a pesar de las adversidades. Por eso tienen mi admiración y mi respaldo”.

Afirmó que apoyará con todo a las campechanas, por eso su gobierno impulsará la obra pública en el municipio con proveedores locales: “Remodelaremos el mercado Pedro Sainz de Baranda e impulsaremos el rescate de la imagen urbana del Centro Histórico y barrios tradicionales”.

-Para ustedes crearemos el Banco de la Mujer para darles créditos suficientes y a la medida, para que impulsen y hagan crecer sus negocios; con la Estancia Infantil Campechana podrán dejar a sus hijos en un lugar seguro mientras trabajan en sus empresas o negocios- subrayó.

Señaló que porque valora mucho el trabajo de las mujeres, “quiero defender Campeche de quienes lo amenazan: Layda Sansores no representa a las mujeres y menos a las campechanas, porque no defiende sus luchas y no conoce el Estado”.

Castro Bello expuso la importancia de pensar bien la decisión de por quién votar el 6 de junio, porque la otra amenaza para Campeche es Eliseo, que demostró en la capital de la entidad que es un político capaz de dejar sin agua a la gente y el dinero público que debía ser destinado a apoyar a los ciudadanos se lo dio empresas foráneas.

-Les pido su confianza y su voto para que este 6 de junio defendamos sus negocios, defendamos a las mujeres y defendamos a Campeche- finalizó Castro Bello con la aprobación de las mujeres emprendedoras.