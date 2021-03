Por miedo, mujeres no denuncian a tiempo; no es motivo para que Layda descalifique: Laura Baqueiro

Laura Baqueiro Ramos, ex Directora del Instituto de la Mujer del Estado (IMEC), afirmó que muchas mujeres no denuncian cuando son víctimas de violencia por miedo a ser juzgadas, o a que las tachen de mentirosas como lo hizo Layda Sansores San Román, quien justificó la postulación de Félix Salgado Macedonio acusado de violación.

Ahora Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (Onmpri) en Campeche, calificó como vergonzoso que una mujer dude del testimonio de otra por intereses meramente políticos, cuando entre ellas, sin importar colores o partidos, debe existir apoyo mutuo.

Entrevistada por la polémica que desató la aspirante morenista al Gobierno de Campeche, calificó como “vergonzoso” que una mujer ni siquiera esté enterada de lo que pasa en estos casos.

“¿Cuántas mujeres de verdad se callan y no se atreven a denunciar por miedo a esto? Miedo a que no les crean, miedo a que sean señaladas por la misma sociedad, miedo a que sean discriminadas, y ahora que tienen valor de denunciar no puede ser posible que suceda que llegue la señora Layda y venga a decir que no les cree”, declaró.

Apuntó que por experiencia propia al frente del IMEC, supo de casos donde no se denunciaron los ataques por temor al “qué dirán” o por ser tildadas de mentirosas. Aseguró que como mujeres es necesario no callarse y brindarse apoyo oportuno.

Baqueiro Ramos pidió no confundir la política con un tema de legalidad. Se pronunció por la sororidad entre mujeres, porque en estas situaciones entre ellas deben creerse y alzar la voz juntas para terminar con la violencia.

“Me da mucho que pensar, sí ahorita teniendo esa posición de no les cree ¿Qué va a suceder en un momento dado a las mujeres de Campeche? ¿Tampoco les va a creer cuando ellas vayan a denunciar? ¿Qué va a suceder cuando las mujeres se atrevan? O van a decir ¿Mejor no denunciamos y nos quedamos calladas por lo mismo? No es posible que no defienda a las mujeres, yo sí les creo a las mujeres y por supuesto que levanto la voz y no lo podemos permitir, porque entonces sí ella no nos cree, pues tampoco nosotras le creemos a Layda”, declaró.

En el tema particular de Félix Salgado Macedonio, se sumó a la exigencia de los colectivos feministas del país, para que Morena retire la candidatura a esta persona sobre quien pesan al menos cinco denuncias por violación.

Lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador también haga de menos la lucha feminista, en ese caso, insistió que las mujeres cuentan con ella para caminar juntas y no permitir que la violencia siga siendo algo cotidiano en sus vidas.