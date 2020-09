Por no usar cubrebocas / Si no está en la ley, no hay sanción pero sí llamaremos la atención: Jorge Argáez

El Se c r e t a r io de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe, dio a conocer que, al levantar la Ley Seca en el Estado, se iniciará con la aplicación del alcoholímetro en todo Campeche. En entrevista, manifestó que esta acción, es con la finalidad de prevenir los accidentes y evitar los problemas que las bebidas a l c o h ó l i c a s p r o v o c a n entre las personas que los consumen.

“Ahorita que se reactiva la venta de bebidas alcohólicas que seamos conscientes, la primera vez que se abrió se incrementaron los problemas familiares, de violencia, accidentes de tránsito y algunas conductas d e l i c t i v a s q u e e s t á n relacionadas con el alcohol”, dijo.

A s e g u r ó q u e e l Gobernador le ha solicitado, que estas conductas no se vuelvan a repetir es por eso que se aplica una vez más el alcoholímetro a partir del 16 de septiembre, por lo que se buscará un mecanismo para hacerlo todos los días en algunos puntos de la ciudad.

I n d i c ó q u e e l alcoholímetro se aplicará en los once municipios, pues ya se está trabajando con los directores de las policías en cada uno de ellos, para realizar de forma permanente y continua, está acción.

“También vamos aplicar la Ley de Vialidad que establece retirar el vehículo cuando la persona esté conduciendo bajo los influjos del alcohol, así como estaremos siendo respetuosos de los derechos humanos, pues no se trata solo de sancionar, ya que lo que queremos es conciencia por parte de la ciudadanía”, dijo.

Argáez Uribe puntualizó que con la aplicación del alcoholímetro y las leyes de vialidad, se busca que no se incremente el número de accidentes o pueda darse un rebrote de coronavirus.

Añadió que, la Secretaría de Seguridad Pública ha estado involucrada desde el primer momento que inició la pandemia, ya que han estado en constante v i g i lanci a , a t en c ión y brindando seguridad a los ciudadanos.

“Quiero reconocer a los policías, pues hemos tenido policías caídos en el cumplimiento del deber, pero dentro de la corporación hay jóvenes que día a día salen a prevenir el delito, durante la pandemia y de acuerdo a los datos de seguridad pública hemos reducido un 35 por ciento la incidencia delictiva que tiene que ver por la reducción de la movilidad y eso nos ha permitido coadyuvar con salud en todos los programas”, subrayó.

Al final, el funcionario estatal lamentó que durante la pandemia 10 elementos de seguridad pública han perdido la vida y actualmente 10 agentes se encuentran con Coronavirus, donde su estado de salud se reporta estable.