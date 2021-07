Por operar a favor de Eliseo, BIBY y Moci, pende guillotina sobre muchos / Sin cacería pero nutrida lista de “expulsables” del PAN

Será la Comisión de Orden del Comité Ejecutivo Nacional del PAN quien determine sí hay razones para expulsar a aquellos militantes, que aparentemente no apoyarán al partido durante el proceso electoral que está en su última etapa. Así lo indicó el Diputado Jorge Nordhausen Carrizales quien aclaró “no habrá una cacería”, sino más bien una ampliación de los estatutos que cada panista conoce y está obligado por convicción a respetar.

El PAN ha iniciado procesos de sanción y posible expulsión contra diversas militantes como la ex dirigente Asunción Caballero May, otros nombres no comprobados, pero posiblemente llamados a explicar su apoyo a candidatos de Movimiento Ciudadano (Moci) serían Mónica Ivett Ruiz Márquez, Hilda Bautista Priego, Jorge Chiquini, Yolanda Montalvo López, Víctor Aguirre Montalvo o el regidor Arbin Gamboa.

Sí bien el líder parlamentario no conoce detalles de este proceso, insistió que cada panista sabe lo que es y no permitido.

“Hay estatutos y reglamentos claros en el PAN sobre que personas son sujetas de sanciones y/o expulsión, en su caso, por ejemplo, que recuerdo así a bote pronto, está estipulado los estatutos que quien haya sido candidato o candidata o representante de casilla de otro instituto político diferente al PAN, es expulsión automática, no pueden volver a pedir su afiliación hasta después de cinco años”, externó.

Aseguró que la sanción es definida por la Comisión de Orden del CEN, quienes escuchan las peticiones de los Comités Directos Municipales, facultados a pedir la sanción o inhabilitación de los militantes, este derecho también es de la Comisión Permanente Estatal.

“Entonces cada uno de ellos deberá analizar caso por caso, para ver quienes incurrieron en dichas faltas y turnarlos a la comisión de orden, donde se lleva a cabo un juicio digámoslo así, se escucha a ambas partes, previo a definir la situación de cada uno de los militantes; yo en lo personal no tengo conocimiento de ningún caso en particular”, reafirmó.

Insistió que el tema no le corresponde a él definirlo y espera que la Comisión de Orden del CEN determine conforme a los estatutos, sin violentar los derechos políticos de al menos 500 panistas campechanos que estarían bajo proceso.