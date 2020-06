¿Por qué a Sedena y no a Salud y Educación?: Sánchez Preve

Utilidades del Aeropuerto Santa Lucía, al Ejército por orden de Amlo

Habría primero que saber bajo qué condiciones se van a dar estas transferencias o ganancias y con qué finalidad. No tenemos la información o en qué sentido serán esas ganancias para esa Secretaría y siempre hay que pensar en México, manifestó la Diputada Ana Gabriela Sánchez Preve.

Lo anterior, al preguntarle qué opina que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre las ganancias que se obtengan del nuevo aeropuerto.

“Teniendo muy claro ya cuál es el propósito de que esas ganancias vayan para la Sedena podremos decir que efectivamente es una buena o mala decisión. En estos momentos tan complicados, igual una pregunta que nos vendría a la mente y que todos los mexicanos estamos padeciendo es por qué no destinar ese recurso para temas como salud o de seguridad, que han sido muy problemáticos durante este sexenio en donde hemos visto que no hay recursos para esos dos temas”, abundó.

Sobre todo, dijo, cuando no hay un control sobre la pandemia del Coronavirus y cada vez más casos de contagios, y lamentablemente personas que han fallecido, “y no hemos visto los resultados que los mexicanos necesitamos para estar más tranquilos. Y en el tema de seguridad, qué te puedo decir, no ha habido gran avance, al contrario, estamos viviendo uno de los años más violentos en la historia de México, al menos en la más reciente, y comparándolo con gobiernos anteriores como hace el Presidente, la verdad es que sí se ha sobrepasado. No hay un control y cada día estamos en una situación más complicada”.

Recalcó que en el caso en cuestión, “lo primero sería saber por qué la Sedena tendría las ganancias del aeropuerto, bajo qué condiciones y con qué propósito, y por qué no derivar esos recursos hacia educación, salud y seguridad que son temas prioritarios. Y educación, más, sobre todo, ahora que no sabemos si se van a seguir dando las clases o serán todas en línea o en aulas, ahí se van a necesitar recursos para actualizar las escuelas. No sé, hay muchos temas que considero son prioritarios para el país y más con todos los recortes en los presupuestos del actual y el año anterior”.