Por relax provocado de González Pinzón, lo comparan con el fallido López Gatell

El errático actuar del Secretario de Salud, José Luis González Pinzón, ha provocado que sus colaboradores no tengan el control de los hospitales, los casos de contagios y muertes por el Covid-19 se hayan disparado en las últimas dos semanas.

Alejado de la realidad, González Pinzón no ha estado manejando las cifras correctas ya que ha dejado que los Directores de los nosocomios se le suban a las barbas y no estime de forma correcta los datos generados en las clínicas bajo su cargo. De la misma forma, no tiene los datos exactos del IMSS y el ISSSTE porque no le hacen caso los Delegados de esos institutos y cuando tienen que rendir cuentas ante el gabinete, maneja cifras dudosas, infladas o inexactas.

Por cuestiones de ego, ha desplazado médicos para el efecto de comunicación a los ciudadanos en un desgastado método que no repercute en nada ni en nadie por lo que la ciudadanía no hace caso a las recomendaciones de la Secretaría de Salud que debe ser la institución rectora de para el control de la Pandemia.

Dentro del equipo que le heredaron ha reposicionado a Manuel Saldívar con quien fue compañero desde hace tres sexenios y provocaron la salida del médico Maiccol Blanquet, porque tanto como Saldívar como González Pinzón se sentían opacados.

Algunos sectores de gobierno y de la sociedad han detectado falta de rigor en la actividad del titular de la Secretaría de Salud como los contagios en diversas secretarías que eran relativamente fáciles de prevenir, pero por estar encerrado en su torre de marfil, no prestó la debida atención a las mismas instancias de gobierno, lo que ha provocado su falta de atención, rigor y disciplina, que hayan casos de drama con los contagios y fallecimientos.

Los cotos de poder de los directores de hospitales, los ha dejado crecer el médico González Pinzón, para no confrontar y el desbordamiento ha sido contabilizado y narrado por la sociedad en redes sociales, ante la falta de equipo y materiales por fallos de administración y proveeduría, con lo que constantemente recibe extrañamientos de las oficinas federales.