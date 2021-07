Por repetir los mismos contagios COVID de hace un año

La pandemia por Covid-19 ha provocado un desajuste en todos los sistemas de salud, por ello, es preciso realizar un balance de todo lo sucedido, instruir a la población y generar un nuevo conocimiento que nos permita afrontar lo que sigue respecto a esta nueva ola de contagio. El Covid-19 nos ha cambiado mucho durante 1 año, hay gente que ha abandonado el dinero por las tarjetas, los jóvenes compran más por internet y estrenan menos ropa, los adictos al tabaco fuman menos y adoptan más animales, finalmente los datos reflejan una transformación de lo cotidiano que puede haber llegado para quedarse.

En Campeche, estamos a semanas o quizá solamente algunos días para repetir la historia de acuerdo con las estadísticas en relación con la pandemia de hace 1 año, pese a que las autoridades de salud no han dejado de exhortar a la ciudadanía en general, simplemente los campechanos pretenden tropezar con la misma piedra.

Haciendo un comparativo n u m é r i c o r e s p e c t o a l comportamiento del Covi-19, no encontramos que el 12 de julio del 2020 la Secretaría de Salud reportaba 85 casos nuevos, mientras que, en la misma fecha, pero del 2021 solamente 52 positivos nuevos, respecto a pacientes hospitalizados se registraban 165 y actualmente 84, así como 7 y 6 defunciones respectivamente.

En el resumen de números generales, para el 2020 teníamos 3,057 positivos acumulados mientras que hoy en día se tiene el dato de 10,193 acumulados, 5,900 y 34,145 personas estudiadas respectivamente, así como 289 y 1,231 defunciones acumuladas respectivamente.