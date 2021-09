Por revoltijo ponen datos en reserva por el IEEC: Roger Cornelio

El periodista y analista político, Roger Cornelio, dio a conocer que el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) decidió mantener a reserva los resultados del reconteo de los votos, ya que los partidos políticos impugnaron el acta de votos presentada el 13 de junio, lo que excluye el acta que se presentó el 19 del mismo mes, puesto que se encontró una inconsistencia entre el número de votos registrados para gobernador que los registrados para los diputados.

“Con entrega de constancia de votos que se hizo el 13 de junio, se registra una inconsistencia en el conteo de las cifras, porque había más votos para la elección de gobernador que para las diputaciones locales, eso provocó que se realizará una sesión extraordinaria el 19 de junio, pero las impugnaciones que realizaron los partidos fueron con base en las cifras que se brindaron el 13 de junio, ya que por ley tenían que esperar cuatro días para poder impugnar, entonces, con el conteo que se realizó el 19 de junio, se enreda el IEEC y ponen a reserva los datos”, dijo el analista político.

Precisó que con nuestra nueva información la elección de Campeche se encuentra en un contexto bastante delicado, existen los argumentos y las probabilidades legales para anular esta elección, ya que en caso de que se anule esta elección podría haber sanciones, castigos o penalizaciones aquellos funcionarios electorales que incurrieron en el error o en caso de que se compruebe de corrupción.

Además de las inconsistencias e impugnaciones que se presentaron, el analista político dio a conocer que existe un panorama incierto en cuanto a la elección que se llevó a cabo y por ello el Instituto Electoral del Estado de Campeche ha decidido poner en reserva todos los datos entorno a la votación, aunado a que todo el proceso se encuentra en litigio.

“Por esta situación el IEEC no ha decidido publicar las cifras definitivas porque todo está en veremos, todo está en litigio, entonces no es descabellado pensar qué puede haber otra elección, como tampoco se descarta que las causales de nulidad no tengan la suficiente consistencia y se ratifique a Layda Sansores”, concluyó.