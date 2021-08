Por ser actividad esencial, constructores sin problema con semáforo

El Presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción, Edgar Curmina Rodríguez, indicó que el cambio en el semáforo epidemiológico que impera en el estado de Campeche no genera afectaciones directas al sector de la construcción, ya que son de los pocos sectores que no se han visto lacerados por un paro en los trabajos que han estado realizando.

“Nosotros como sector de la construcción no nos hemos visto afectados de manera directa con el cambio en el semáforo epidemiológico, porque la forma en la que nosotros trabajamos no amerita un paro total, inclusive, cuando estuvimos en el semáforo rojo no detuvimos las labores, continuamos trabajando con normalidad”, dijo Curmina Rodríguez.

Indicó que las medidas que se han estado tomando es para cuidar la integridad física de los agremiados, así de los trabajadores de la Cámara, puesto que los casos se han estado yendo a la alza y tiene que prevalecer la seguridad de las personas, además, en el caso del personal administrativo se ha estado trabajando de manera escalonada, e inclusive, se a preponderado la modalidad del Home Office.

“Desde luego que hay que continuar cuidándonos, afortunadamente ya se han intensificado las campañas de vacunación y la mayoría de la gente se ha estado yendo a vacunar, pero esto no significa que haya que bajar la guardia, todos tenemos que continuar con los protocolos desde lavado de manos, la aplicación del gel, el uso del cubrebocas, pero sobre todo, respetar el aforo en los lugares públicos y tener la sana distancia”, afirmó el Presidente de la CMIC.

Señaló que a pesar de aplicar todos y cada uno de los protocolos sanitarios se debe continuar trabajando porque la economía no se puede quedar estancada, ya que con la afectación que dejó el Covid en la primera ola a este momento los empresarios no están en condiciones de cerrar nuevamente sus negocios, ya que la pandemia económica también es un factor a consideración.