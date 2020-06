Posponen torneo Grado II

El Torneo Grado II de Tenis que se realizaría en el Campeche Country Club fue pospuesto para septiembre u octubre

Septiembre u octubre serían los meses para poder efectuar el Torneo Grado II de Tenis que se tenía programado para celebrar en el mes de mayo en las instalaciones del Campeche Country Club, estimó Alfredo Reveles, entrenador de tenis del Centro de Alto Rendimiento de Campeche, al considerar que el tenis, por su naturaleza, podría ser un deporte que vuelva más pronto que los demás.

Las distancias entre jugadores, de más de 30 metros, así como en gradas, podrían favorecer para que el tenis sea uno de los deportes que vuelva más pronto a la actividad de cancha, presencial, pues hasta la fecha llevan más de tres meses de inactividad, sólo con ejercicios que se envían de manera virtual, señaló.

El entrenador de tenis del Cedar recalcó que, tras meses de inactividad, “ahorita yo estoy haciendo videos para hacer actividades en casa sobre todos los niños, mayormente los de competencia, estamos viendo la manera de comenzarlos a activar en casa, ya tengo más de dos meses haciendo los videos, esperamos que en julio podamos ya reactivar el tenis”.

“El tenis es un deporte que las instalaciones donde se practica no son cerradas, son abiertas, y las distancias del tenis, cuando es la modalidad individual, son aproximadamen6e entre jugador, entre 25 y 30 metros la distancia, estamos viendo todo eso, las normas, la normatividad, para comenzar a poner en práctica en las instalaciones del CEDAR”, adelantó.

Observó que está en contacto permanente con entrenadores de otras partes del país, con quienes “estamos en contacto discutiendo, o empapelando diferentes situaciones sobre todo para las clases virtuales, y mayormente todos me dicen que ahora en julio comenzamos todos obviamente con la nueva normalidad, tratar de comenzar a hacer mucho la sana distancia, estar con las pelotas marcadas, si yo tengo un tubo de pelotas, las marco con mi nombre o ponerle una marca para solamente tener yo contacto con ellas, todo eso, y eso lo estamos haciendo a nivel sureste, en mi tierra, San Luis Potosí también he tenido contacto y me dicen que a lo mejor en julio comenzamos en el tenis”.

En Campeche, dijo que la semana anterior platicó con el titular del Indecam, Jorge Carlos Hurtado Motero, quien subrayó que se está la espera que el gobierno federal y estatal, sobre todo, “nos dé el banderazo de salida para comenzar los entrenamientos porque obviamente lo que quieren es que estemos seguros en casa y que no tengamos contagios ni contacto con los chicos, pero si se ha mantenido en contacto el Arquitecto Hurtado”.

-¿Se cortó algún evento programado?

Si, fíjate que teníamos uno programado para el 28 de mayo, un torneo grande, que es un Grado II, lo teníamos programado y obviamente lo paramos, y pues bueno esperemos que ahora si lo logramos realizar yo creo que sería en septiembre u octubre.

-¿Cómo crees que vuelva el tenis, con público, con poquito o sin nada de público?

Yo siento, te vuelvo a repetir, que en nuestro deporte tenemos instalaciones amplias, y yo siento que va a ser con público, a lo mejor un acompañante o dos acompañantes por jugador, y pues en las instalaciones del Country que la verdad agradecemos siempre a Carlos Mouriño que siempre nos ha facilitado las instalaciones, es muy amplia la distancia entre cancha y cancha, y obviamente cuando alguien está jugando un partido de tenis tenemos mucha distancia entre porra y jugadores, es bastante la distancia.

– ¿En el Country había algún evento programado que se canceló con la pandemia?

Si, el del 28 de mayo era un Grado II era en el Country, aproximadamente iban a participar entre 120 y 150 niños de todo el país. Ahorita pues obviamente vamos a decir que era el más importante por la puntuación que da para el Ranking nacional, por eso es el más importante, hay otro abajito, el Grado III, que es muy importante también y da buena puntuación, pero obviamente el Grado II da muy buena puntuación, por eso la participación de jugadores y el nivel de competencia es mucho mejor, por qué, por la puntuación que da la Federación Mexicana de Tenis.

-¿Cómo van las promesas del tenis campechano, considera que el paro los puede perjudicar?

-Si, si, el tenis, yo creo que la mayoría de los deportes pero el tenis en especial, es un deporte obviamente con raqueta, nosotros podemos hacer trabajo físico y técnico, táctico si quieres, pero si no estás en cancha, obviamente el “timing”, las aceleraciones, conlleva todo, obviamente pasar encima de la red, todo eso, cuando regresas fuera de onda porque de repente la bola te está ganando, no estás entrando bien a la pelota, todo.

Sabemos que el fútbol no digo que es fácil, pero bueno el fútbol puedes agarrar una pared en casa en cortito, y el tenis es más complicado porque si puedo hacerlo en una pared, pero la distancia entre la cancha y red es muy distinta, por eso si les va a afectar un poco, sobre todo a los chavos ya grandes.

Actualmente tengo un joven de 18 que era su último año como juvenil, y obviamente estábamos ahí intentando trabajar lo mejor posible, hay otra niña de 16, tengo una niña de 10 años y un niño de 10, son de la misma edad, y esos son unas promesas muy buenas que tenemos ahí en el Cedar, son unas promesas muy buenas que tenemos ahí en el Cedar, muy buenas porque tenemos para trabajar bastante, es su primer año de 12, y bueno este año ya trabajar fuerte para que el año que entra que es el año bueno, comenzar a cosechar lo que hicimos todo el 2020, pero esperamos regresar pronto para comenzar a ponernos al día y echarle todos los kilos para reinventarnos como el ave fénix.