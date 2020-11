Posturas encontradas de legisladores de PRI, PAN y PT, por propuesta de castigo a la subcontratación

Posturas encontradas ante la propuesta del P r e s i d e n t e A n d r é s Manuel López Obrador para regular el outsourcing en México. Mientras que los aliados de la 4T lo califican como justicia para los trabajadores, opositores denuncian una pésima decisión encaminada a generar desempleo. La Diputada Ana Gabriela Sánchez Preve se puso a favor del outsourcing, pero el que está dentro de la legalidad y cumple con las prestaciones de Ley. Afirmó que así como hay empresas responsables, hay otras que no lo son.

“Si algunas no cumplen que las vigilen, las sancionen, las verifiquen, tratar de que haya mejores condiciones para los trabajadores no que desaparezcan empresas lo que provocará mayor desempleo que trabajos formales”, declaró.

Dijo que la 4T sigue sin escuchar a los ciudadanos, menos las propuestas que hacen partidos políticos para fortalecer la economía. Mencionó que lejos de impulsar acciones crediticias se piensa en estrategias para debilitar y cerrar empresas.

“Esto también provocará que los trabajadores formales que serán despedidos pasen al empleo informal, no creo que sea conveniente para el país”, añadió.

E l C o o r d i n a d o r Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Jorge Nordhausen Carrizales, no ve con malos ojos las acciones que le brinden mejores condiciones a los trabajadores, sin embargo, consideró que la propuesta Presidencial no está completa.

Puntualizó que ante la criminalización de las empresas outsourcing, algunas preferirán cerrar ante las exigencias y falta de apoyo llevando a cientos al desempleo.

“Desde mi punto de vista se tiene que acompañar esta acción que es en beneficio de los trabajadores, con otras que permitan que el sector privado invierte y genere riqueza, no es solo proteger los empleos, sino que se asegure que crezca el empleo”, resaltó.

En caso concreto de Carmen, donde Pemex utiliza empresas outsourcing para mantener su operatividad, insistió que el riesgo es peor ya que allí las subsidiarias siguen sin recibir los pagos convenidos.

“Está Ley terminaría por reventar a las empresas, cerrarían muchas empresas y proliferaría aún más el desempleo masivo en el municipio”, completó.

JUSTICIA PARA LOS TRABAJADORES

Contrario a todos, el Diputado por el Partido del Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo, insistió que eliminar de la Ley Federal del Trabajo el esquema de la subcontratación llevará a que todos, sin distinción, tengan garantizadas sus prestaciones de Ley.

“Queremos que los patrones asuman directamente su responsabilidad con los trabajadores, eso implicaría de manera inmediata mejores condiciones de trabajo, mayor certeza jurídica en cuanto a donde están laborando y obviamente generaría mejor distribución de la riqueza, ya que se tendrían que pagar por Ley todo lo que son las prestaciones”, sostuvo.