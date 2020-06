Terreno donde pretende construir la 4T el Banco del Bienestar es del Ayuntamiento: Daniel Cruz León

Champotón, a favor de acciones que beneficien a la gente

Nosotros estamos a favor de todas las acciones que beneficien a la gente, pero el predio donde pretenden construir el Banco de Bienestar es propiedad del Ayuntamiento, tenemos las escrituras y todos los documentos oficiales, enfatizó el Alcalde de Champotón, Daniel Martín León Cruz.

En entrevista para El Sur de Campeche, el Edil comentó que se enteró a través de las redes sociales de una publicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hacía entrega de manera oficial del predio ubicado en la avenida Revolución por 19ª. Lote Mza. 40, para la construcción del Banco del Bienestar de la 4T.

Aclaró que el Ayuntamiento de Champotón dio en calidad de préstamo ese predio a la SCT, pero no quiere decir que la dependencia federal lo pueda donar a nadie más, por la sencilla razón que no le pertenece.

-El propietario es el Ayuntamiento. Ni Bienestar ni la SCT han tenido ningún acercamiento con nosotros para buscar la manera que ese predio pueda ser utilizado para ese fin. Entonces, nosotros estamos ahorita enviando los oficios correspondientes tanto a SCT como a Bienestar, para indicarles que ese predio es del Ayuntamiento, para que no vayan a construir donde no deben o donde no es suyo. Por eso se les está avisando para evitar problemas posteriores – acotó.

A pregunta expresa, León Cruz especificó que desde 1970 el Ayuntamiento de Champotón dio prestado ese predio a SCT, la parte de las oficinas, así como otros predios propiedad de la Comuna para que se reubiquen, pero no han querido desocupar esa parte.

Enfatizó que el Ayuntamiento no se opone a que le brinden beneficio a la gente, “por lo contrario, estamos a favor de todo lo que les beneficie, pero, de esa manera no se hacen las cosas. Si ellos saben que el Ayuntamiento es el propietario del predio, debieron haberse acercado para ver si llegamos a un acuerdo para poder ceder parte del predio para la construcción del Banco pero como no existe ningún tipo de comunicación, pues nosotros no podemos dejar que empiecen a construir para que luego haya problema legal.

“Lo que estamos haciendo es avisarles tanto a la SCT como a Bienestar de manera escrita y con pruebas que el predio es del Ayuntamiento, por lo que les sugerimos no realizar esa obra”, reiteró.

Ni la Secretaria de Bienestar, Katia Meave, ni ningún otro represente del Gobierno Federal, recalcó, ha tenido acercamiento con la Comuna champotonera para hablar acerca de ese asunto.