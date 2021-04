Prefieren no opinar empresarios por acusación de cárteles delictivos acusado por Milenio Diario

“De ninguna manera me atrevería a hacer un comentario de esa forma y mucho menos involucrar a un candidato o algún partido político de algo que no me compete, que no tengo idea y sin ponerle colores ni nombres ni mucho menos, no queremos que pase eso, pero realmente se me hace muy atrevido hacer un comentario de ese tipo cuando yo en lo personal, no puedo dar comentarios sobre política”, señaló el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor del Río R. de la Gala, en relación a la entrada de grupos delictivos al estado de ganar Movimiento Ciudadano la gubernatura.

Recalcó que no le compete hablar del tema y que no puede emitir una opinión al respecto para desacreditar a un partido o candidato.

Comentó que es parte de la efervescencia de las campañas que ahora son más de denostación y de menos propuestas. Opinó que hay que proponer más para que las personas puedan razonar su voto y así se conduzca, pero sin propuestas y con solo ataques y denostaciones y descalificaciones.

“Yo creo que eso tienen que ser las campañas, propositivas para que los que vayamos a votar tengamos un análisis concienzudo de lo que queremos el destino hacia dónde irá nuestro estado, nuestro país. Así es cómo tendría que ser, yo estoy en contra totalmente de las campañas agresivas y de las que no traen propuestas”, manifestó.