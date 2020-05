Preocupa la escasa capacidad de IMSS para casos de Covid

Ciudadanos afirman que la institución no cuenta con medicamentos para atender enfermedades comunes y mucho menos para enfrentar la pandemia

Carmelitas están preocupados por la situación que se vive en el municipio, aseguraron que dentro del Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no hay capacidad para atender a personas que llegan con coronavirus al nosocomio, ya que no cuentan con lo necesario para su cuidado.

Los ciudadanos temerosos creen que si dentro de la institución de manera habitual no tiene medicamentos para curar las enfermedades comunes de los derechohabientes, mucho menos para atender la pandemia. Margarita Chi, Luis Alfonso Solana y Vanesa Rosario, expusieron el riesgo que viven, pues no hay quien los atienda dentro de la institución médica.

“Ahorita uno va al IMSS y te dicen que no hay nada, la verdad es que es una situación que preocupa, porque es difícil que te atiendan, que te den consultas, que te hagan análisis porque están centrando todo en la gente que tiene coronavirus, estas personas no entienden que existen más enfermedades que el Covid”, aseveraron.

“Y es que el problema es que son muchas personas las que están Covid-19 y si impresiona, que ya se está rebasando la capacidad del IMSS porque desde el momento en el que a toda la gente la mandan a casa quiere decir que no tienen los medios para poder atenderlos, por eso es que vamos a las farmacias a consultar”, añadieron.

También mencionaron que aunado a la falta de atención en el nosocomio se suma la falta de insumos que le entregan al personal de salud, lo que agrava la situación y vuelve al IMSS como un punto de contagio e incubadora del Covid-19.

“Pareciera que no pasa nada, pero la realidad es que si deberían de hacer algo porque está situación es más grave, a nosotros como ciudadanos no nos atienden, ni a nuestros familiares, no nos dicen nada y peor están los trabajadores”, finalizó.