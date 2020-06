La 59 se tendrá que reinventar, no será la misma: Ortiz

*Preocupación e incertidumbre en comerciantes y restauranteros por retorno a actividades *No hay para cuándo

Mucha preocupación e incertidumbre hay entre los comerciantes y restauranteros de la calle 59, no solo por la aplicación de protocolos sanitarios que significarán un gasto no previsto, sino porque analizan si los giros que manejan van a seguir siendo rentables, señaló Luis Emilio Ortiz de la Peña, representante de la Asociación de Comerciantes de la Calle 59.

Al darse a conocer los lineamientos sanitarios hace una semana por parte del Gobierno Federal, y el semáforo de Covid-19 que se mantiene en rojo en todo el país, subrayó que “hay mucha incertidumbre al no tener fecha para retomar actividades. No obstante, no estamos cruzados de brazos y estamos analizando que estos nuevos lineamientos representan un nuevo gasto para las empresas, aunque lo primordial para nosotros sea la salud y seguridad de nuestros empleados y clientes”, observó.

Puntualizó que a la llegada de la nueva normalidad tendrán que no solo adaptarse, sino también reinventar la forma de brindar sus servicios, para que los clientes sientan que están en un lugar seguro.

Tras recalcar que la actual pandemia es un acontecimiento sin precedentes, y la nueva normalidad, representará un cambio radical para todos, mencionó que la principal preocupación por parte de quienes integran la asociación de la Calle 59, es que no saben cuál va a ser la respuesta de la ciudadanía, además de las restricciones que suponen los protocolos sanitarios.

“Vamos a necesitar mucho del apoyo de los campechanos, no solo en la calle 59, sino en todos los comercios de la ciudad donde se pueda seguir consumiendo localmente. Pero, por supuesto, hay mucha preocupación, miedo e incertidumbre, porque no tenemos fecha de regreso y si nuestros giros van a seguir siendo rentables después de todos estos nuevos lineamientos y después de toda esta afectación al turismo. No sabemos cómo va a responder la calle 59 y estamos pensando en campañas de promoción turística”, completó.

Enfatizó que uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria es precisamente el turístico, por lo que se vislumbra una temporada complicada una vez que se levante la cuarentena, “nosotros dependemos del turismo y va a tardar un tiempo considerable el poder recuperarse”.

En cuanto al costo que supondrá la aplicación de los lineamientos sanitarios, como la compra de implementos e insumos tales como cubrebocas, sanitizantes, entre otros, Ortiz de la Peña, comentó que ya están empezando a sacar cuentas, por lo que no tienen aún un monto específico de cuánto tendrán que invertir.